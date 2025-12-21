„Tag des Weihnachtsgebäcks“: Zimt, Nüsse, Sirup - Oberndorfs süße Vielfalt im Vergleich

Der 22. Dezember ist der Tag des Weihnachtsgebäcks. Welche Leckereien sind im Winter in Oberndorf gefragt? Wir haben bei lokalen Bäckereien und Lebensmittelhändlern nachgefragt.
Plätzchen, Lebkuchen und Stollen sind ein festes, kulinarisches Ritual in der Vorweihnachtszeit. Der Brauch, Weihnachtsgebäck zu erstellen, entstand im 18. Jahrhundert, doch seine Wurzeln reichen bis ins Mittelalter zurück, als Zucker und Gewürze noch kostbare Schätze der Oberschicht waren. Noch heute verbinden wir Süßigkeiten mit festlichen Momenten, Duft und Genuss.