Tag der offenen Tür: Großes Interesse an der Arbeit des Lahrer Tierheims

Sonntag, 10.45 Uhr am Tierheim Lahr. „Irgendwer hat ein Schleusentor geöffnet und die Menschen strömten herein“, berichtet Martin Spirgatis, Vorsitzender des Tierschutzvereins. Viele wollten wieder beim Tierheimfest dabei sein, dabei jedoch die größte Mittagshitze umgehen. „Die schattigen Sitzplätze waren alle belegt“, berichtete Tierheimleiter Martin Spirgatis zufrieden. „Wir hatten es uns angesichts der Hitze schlimmer vorgestellt.“

Unsere Empfehlung für Sie Lange Suche Katze überlebt fünf Wochen in Dörlinbacher Glockenturm Von einem Tag auf den anderen war das Haustier der Dörlinbacherin Hilde Billharz verschwunden. Nach zahllosen bangen Stunden wurde es in der St.-Johannes-Kirche gefunden. So ist am Ende doch noch was geworden aus dem alljährlichen Tierheimfest, bei dem die Tierschützer sich, ihre Arbeit und ihre Unterkunft an der Flugplatzstraße vorstellen möchten. „Es geht uns heute nicht darum, viele Tiere zu vermitteln“, sagt Spirgatis. Viel mehr möchte man der Bevölkerung die Berührungsängste nehmen.

„Man hört immer wieder, wenn ich zu euch komme, dann muss ich heulen“, berichtet der Tierheimleiter und betont, dass man auch gerne vorbeischauen dürfe, wenn man nicht die Absicht habe, mit einem tierischen Begleiter zurück nach Hause zu gehen. „Unsere Mitarbeiter sind sehr engagiert und tun wirklich alles, um es den Tieren so angenehm wie möglich zu machen.“

Jedes Jahr stellten Auszubildende anderer Tierheime den Antrag, während der Lehrzeit nach Lahr wechseln zu dürfen, weil hier sehr viel zu lernen sei, während sie in anderen Betrieben, wie Spirgatis berichtet, viele Stunden tierische Stoffwechselendprodukte schaufeln müssten. Zudem sei man im Tierheim darauf bedacht, den vielen Besuchern jährlich etwas Neues zu bieten. So war in diesem Jahr beispielsweise das Gelände für die Land- und Wasserschildkröten zu bewundern.

Aktion soll der Bevölkerung Berührungsängste nehmen

Vieles sei zu sanieren und zu reparieren in dem Anwesen, das in den frühen Siebzigerjahren für die damaligen Bedürfnisse errichtet wurde, was heute, gut 50 Jahre später, längst nicht mehr ausreicht. „Wir haben ein großes Einzugsgebiet mit rund 120.000 Menschen“, gibt Spirgatis zu bedenken.

Bis jetzt hat das Tierheim-Team in diesem Jahr mehr als 450 Fundtiere aufgenommen, die 800 vom vergangenen Jahr werden wohl deutlich überschritten werden. „Noch nie mussten wir so früh im Jahr einen Aufnahmestopp für Katzen verhängen, weil die sich dank des Klimawandels früher vermehren“, erklärt Spirgatis – was allerdings nicht zum größten Problem für den Lahrer Tierschutzverein, der das Tierheim betreibt, wird: Die Nachfrage nach Stubentigern sei stets groß.

„Für uns ist das eine Werbeveranstaltung für den Tierschutz“, so Spirgatis. „Wir wollen Werbung für uns und den Tierschutz machen, da geht es uns nicht in erster Linie ums Geld. Wenn jemand sich ein Tier zulegen möchte, soll er nicht nur an den Züchter, sondern auch ans Tierheim denken.“

Kooperation

Erstmals hat das Technische Hilfswerk am Sommerfest teilgenommen; die Helfer stellten ein weiteres Zelt zur Verfügung, um die Zahl der Schattenplätze aufzustocken und präsentierten Fahrzeuge und Gerätschaften. Mit Infoständen waren auch die Igelrettung Ortenau, die Pfötchenhilfe Schwanau und die Stadttaubenhilfe Freiburg vertreten.