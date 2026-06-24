Tag der offenen Tür: Großes Interesse an der Arbeit des Lahrer Tierheims

Die Lahrer Einrichtung präsentierte sich am vergangenen Sonntag der Öffentlichkeit. Die Aktion traf auf großes Interesse.
Sonntag, 10.45 Uhr am Tierheim Lahr. „Irgendwer hat ein Schleusentor geöffnet und die Menschen strömten herein“, berichtet Martin Spirgatis, Vorsitzender des Tierschutzvereins. Viele wollten wieder beim Tierheimfest dabei sein, dabei jedoch die größte Mittagshitze umgehen. „Die schattigen Sitzplätze waren alle belegt“, berichtete Tierheimleiter Martin Spirgatis zufrieden. „Wir hatten es uns angesichts der Hitze schlimmer vorgestellt.“