Saison 2025 Wann die ersten Erdbeeren in der Region reif sind

Endlich ist es wieder so weit: Die Erdbeer-Saison startet! Vielerorts können die ersten heimischen Früchte bereits gepflückt werden. In der Region sind die meisten Erdbeeren jedoch noch nicht reif. Wann sie auch hier geerntet werden können und was sie dieses Jahr kosten werden, hat uns ein Erdbeerbauer aus Horb verraten.