Täter in Nagold gefasst: Jäger beobachtet Weihnachtsbaumdiebe mit Wärmebildkamera

Damit hatten die Täter wohl nicht gerechnet. Ein Jäger hat in Nagold zwei Tannenbaumdiebe auf frischer Tat ertappt.

Diebe haben am Dienstagabend zwei Tannenbäume von einer Christbaumplantage bei Nagold gestohlen.

Nach bisherigem Kenntnisstand meldete ein aufmerksamer Jäger gegen 23.40 Uhr zwei Unbekannte, die über einen Zaun auf das Feld einer Tannenbaumkultur zwischen den Stadtteilen Gündringen und Hochdorf stiegen.

Tat vom Hochsitz aus beobachtet

Weiter konnte der Zeuge mit einer Wärmebildkamera von einem Hochsitz aus beobachten, wie die Männer zwei Tannenbäume absägten und mitnahmen.

Die verständigte Polizei konnte die flüchtenden Diebe mit ihrem Auto schließlich in Nagold stellen.

Im Fahrzeug befanden sich neben der Säge auch die beiden Tannenbäume. Die Diebe erwartet nun eine Strafanzeige.