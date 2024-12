Blacky’s Big Band aus Nagold gibt am 21. Dezember ein Weihnachtskonzert in Baisingen. „Swing meets Christmas“ heißt es dann. Der Erlös fließt in die Andreas-Braun-Stiftung.

Im Jahr 2019 veranstaltete Blacky’s Big Band aus Nagold das erste Mal ein Christmas-Swing-Konzert in kirchlichem Ambiente. Abgesehen von der Coronazeit hat die Veranstaltung mittlerweile fast schon Tradition, so dass auch im Jahr 2024 die Veranstaltung stattfindet.

In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter einem besonderen Stern. Blacky’s Big Band feiert im Jahr 2024 ihr 50-jähriges Bandjubiläum, da ist das Konzert „Swing meets Christmas“ ein gelungener Abschluss des Jubiläumsjahres.

Bei einem erfolgreichen Jubiläumsjahr darf auch der Gedanke an andere nicht fehlen, weshalb auch in diesem Jahr die Einnahmen aus dem Kirchenkonzert für einen guten Zweck gespendet werden. Die Spenden gehen an die Andreas-Braun-Stiftung in Rottenburg a. N.

Christmas-Klassiker erklingen

Unter der Leitung von Klaus Herrmann aus Nagold findet das Konzert am Samstag, 21. Dezember, ab 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Anastasia in Baisingen statt. Swing meets Christmas bringt die bekannten Titel der Big-Band-Szene mitunter „Santa Baby“, „Baby it’s cold outside“ und „Rudolph the red nosed reindeere“.

Die Sänger Laura Kutschera, Florian Meyer, Aileen Hofmann und Henning Petersen wollen mit ihrem warmen Gesang das schöne Weihnachtsglitzern in die Herzen der Zuhörer bringen, die an diesem Abend die Abwechslung zum Alltag genießen können, ganz als Vorbereitung auf die schönen Weihnachtstage.

Im Anschluss an das Konzert findet im Schlosshof von Baisingen durch den Verein Anpacken e. V. eine romantische Bewirtung im Freien statt. Glühwein, Punsch, Weihnachtsbier, süße Waffeln und gegrillte Würste werden angeboten, auch diese Einnahmen werden der Stiftung von Andreas Braun gespendet.