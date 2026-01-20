SV Eutingen: Deshalb testen Großaspach und Villingen in Eutingen

In der kommenden Wochen testen im Gäu zwei hochklassige Teams aus Baden-Württemberg. Für einen der Trainer ist es fast schon ein Heimspiel.
Auf dem Gelände des SV Eutingen testen am Mittwoch, 28. Januar, die SG Sonnenhof Großaspach und der FC 08 Villingen. Der Regionalligist wird von Pascal Reinhardt trainiert. Der Ex-Profi, der auch in Nagold spielte und Trainer beim FC Holzhausen war, kommt aus Hochdorf. Für den 33-Jährigen ist es also ein Spiel in der Nachbarschaft mit den Aspachern, die er seit 2023 trainiert und die er in die Regionalliga geführt hat. Aktuell steht der „Dorfclub“ auf Rang zwei, einen Punkt hinter dem SGV Freiberg.