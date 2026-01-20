SV Eutingen: Deshalb testen Großaspach und Villingen in Eutingen

In der kommenden Wochen testen im Gäu zwei hochklassige Teams aus Baden-Württemberg. Für einen der Trainer ist es fast schon ein Heimspiel.

Auf dem Gelände des SV Eutingen testen am Mittwoch, 28. Januar, die SG Sonnenhof Großaspach und der FC 08 Villingen. Der Regionalligist wird von Pascal Reinhardt trainiert. Der Ex-Profi, der auch in Nagold spielte und Trainer beim FC Holzhausen war, kommt aus Hochdorf. Für den 33-Jährigen ist es also ein Spiel in der Nachbarschaft mit den Aspachern, die er seit 2023 trainiert und die er in die Regionalliga geführt hat. Aktuell steht der „Dorfclub“ auf Rang zwei, einen Punkt hinter dem SGV Freiberg.

Unsere Empfehlung für Sie SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee Offensiv hui, defensiv pfui – Bezirksligist will es noch schaffen Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee hat eine der besten Offensiven der Bezirksliga. Trotzdem steht die Mannschaft in der Abstiegszone. Die Villinger dagegen stehen nach dem Abstieg aus der Regionalliga aktuell auf Platz sieben in der Oberliga Baden-Württemberg und sind wieder einmal auf Trainersuche. Zuletzt hatte Steffen Breinlinger um eine Vertragsauflösung bei den Nullachtern gebeten. Zum jetzigen Stand gab es noch keinen Nachfolger.

Abteilungsleiter klärt auf

In Eutingen treffen sich die Mannschaften geografisch etwa in der Mitte beziehungsweise haben ähnlich weite Fahrtwege, teilt Eutingens Abteilungsleiter Patrick Sautter auf Anfrage unserer Redaktion, wie es zu dem Spielort gekommen war, mit.

Der Eintritt ist frei. Anpfiff ist um 19 Uhr.