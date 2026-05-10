Susolei in Sulz: In diesem Freibad kann man bereits schwimmen

Das Susolei in Sulz hat seit Samstag geöffnet. Bei unter neun Grad Außentemperatur drehten die ersten Schwimmer ihre Runden.
Es ist kurz vor 8 Uhr, das Thermometer zeigt 9 Grad, die letzten Nebelschwaden verziehen sich Richtung Albeckhang und machen der Sonne Platz. Während die ersten Frühschwimmer das Sulzer Sole- und Freizeitbad bereits wieder verlassen, begrüßen Bürgermeister Jens Keucher und sein Erster Beigeordneter Hans-Peter Fauser die Badegäste mit Rosen und Duschgel in die neue Susolei-Saison.