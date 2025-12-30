Supermarkt in Vaihingen/Enz: „Verzichten aus Überzeugung auf Umsatz“ – Edeka-Markt verkauft kein Feuerwerk

Ein familiengeführter Edeka-Markt aus der Region verkauft seit Jahren kein Silvester-Feuerwerk mehr. Die Geschäftsführer erläutern, warum sie auf „leicht verdientes Geld“ verzichten.
Während in vielen Supermärkten und Discountern am Montagvormittag Menschenmassen in die Läden stürmen, um sich mit Feuerwerkskörpern für die Silvester-Nacht einzudecken, geht es im Edeka-Markt Arlt&Trostel in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) vergleichsweise ruhig zu. Denn hier suchen Pyro-Fans am Tag des offiziellen Verkaufsstarts verzweifelt nach Böllern und Raketen. „Auch in diesem Jahr: Kein Feuerwerksverkauf“, macht bereits ein Aufsteller am Eingang deutlich. Und in den sozialen Medien haben auf den Post bereits Zehntausende Menschen reagiert – obwohl die Instagram-Seite von Arlt&Trostel nur 1800 Follower zählt.