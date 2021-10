2 Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer kochen für Weihnachten sizilianische Pasta, Ragout und Marzipan-Bratäpfel. Foto: Steinmetz

Diesmal wollen es die Fernsehköche Martina Meuth und Bernd (Moritz) Neuner-Duttenhofer allen recht machen: Verganern und Vegetariern genau so wie den Bratenliebhabern.

Sulz-Hopfau. Sie haben sich fürs Weihnachtsessen im Familienkreis ein "Baukastensystem" ausgedacht. Als Vorspeise bereiten Martina und Moritz sizilianische Pasta mit Fenchel zu. In einer Pfanne werden Zwiebeln, Knoblauch, Fenchel und Petersilie zusammen mit Weißbrotkrümeln und Pistazien angedünstet. Ein Drittel davon wird für die vegane Variante herausgenommen. Schafskäse wird in den größeren Rest gerieben, um dann die Hälfte davon für die Vegetarier abzuzweigen. In die andere Hälfte kommen eingelegte Sardinen. Danach kann serviert werden, aber "bitte den jeweiligen Teller auf den richtigen Platz stellen", raten die Fernsehköche. Das Hauptgericht ist ein rotes und gelbes Bete-Ragout mit Orangenduft. Dazu gibt es Gnocchi. Die Kartoffeln sind schon gekocht. Martina zeigt, wie die Gnocchi geformt und geschnitten werden. Bei einer geschickten Italienerin gehe das ganz schnell, da wirbelt es nur so. Aber das ist auch Übungssache.

Wichtig ist nur, dass die italienischen Kartoffelnocken nicht klebrig sind. Im Salzwasser werden sie gekocht. "Schwimmen sie oben, dann sind sie gar", erklärt Martina. Würfel vom Seiden-Tofu werden in einer Mischung aus Erdnuss- und Sesamöl gebraten.

Das ist für die Veganer gedacht, die Vegetarier bekommen die Version mit pochierten Eiern. Für sie werden die Gnocchi zuvor noch in einem Sud aus Sahne und geriebenem Parmesan geschwenkt.

Für die Fleischesser haben sich die Fernsehköche saftige Entenkeulen besorgt. Sie werden mit Salz und Pfeffer eingerieben und so gebraten, dass die Haut eine schöne Kruste erhält.

Der passende Wein dazu kann von allen getrunken werden. Marzipan-Bratäpfel werden zum Nachtisch gereicht. Die Veganer müssen auf den Schlagrahm dabei verzichten.

Für die Fernsehköche Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer ist es das letzte Weihnachtsmenü, das sie sich für das Fernsehpublikum ausgedacht haben. Nach 34 Jahren werde die Kochsendung nicht mehr fortgesetzt, teilt Redakteur Klaus Brock bei den jüngsten Dreharbeiten in Hopfau mit. 414 Folgen, in denen rund 2500 Rezepte vorgestellt wurden, sind es geworden.

Von Anfang an mit dabei war die Imhoff Realisation, die die Sendungen mit Martina und Moritz produzierte. Der WDR plane keine Nachfolgesendung mehr, allerdings werde der Sendeplatz weitere zwei Jahre für Wiederholungen reserviert. Nach wie vor sei "Essen und Trinken" mit Martina und Moritz beliebt.

So ist vor Weihnachten eine Überraschungssendung mit Gästen geplant. Die Dreharbeiten dazu finden Mitte November statt. Auch fürs kommende Jahr schließt Brock die eine oder andere Sondersendung mit den Hopfauer Fernsehköchen nicht aus. Er begleitete sie als WDR-Redakteur seit 13 Jahren: "Es war eine super Zeit", versichert er.

Um Schmorbraten von der Lammschulter, Ragout vom Huhn und Gulasch geht es am 13. November in der WDR Servicezeit Essen und Trinken. Da kommen dann die Soßenliebhaber auf ihre Kosten. Das Weihnachtsmenü "Mit Fleisch, lieber vegetarisch oder gar vegan" wird am 11. Dezember gesendet.