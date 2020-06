Sulz a. N. Verordnung konnte Coronavirus eindämmen

Entwarnung gibt Bürgermeister Gerd Hieber deswegen nicht: "Wir dürfen nicht der Versuchung unterliegen, dass das Coronavirus besiegt ist." In Sulz sind die Infektionszahlen zwar auf Null zurückgegangen. Punktuell könne es aber noch Infektionsherde geben. So sind momentan Schlachthöfe wegen hoher Ansteckungszahlen von Mitarbeitern in die Schlagzeilen geraten.

"Das sollte auch für uns ein mahnendes Beispiel sein", sagt Hieber und appelliert, sich weiterhin diszipliniert zu verhalten. Er weist darauf hin, dass die Regelungen des Landes zum Infektionsschutz nach wie vor gelten. In Sulz ist Maskenschutz zusätzlich für den Wochenmarkt vorgeschrieben. Hier übe die Stadt ihr "Hausrecht als Veranstalter" aus, begründet Hieber diese Vorschrift. Er sieht den Wochenmarkt wie einen Einzelhandelsbetrieb, nur unter freiem Himmel.