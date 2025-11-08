Sucht und Zigaretten: Endlich rauchfrei – wie bleibt man stark?

Wie schwer ist es, Zigaretten aufzugeben und wann stellen sich Vorteile ein? Das hat unser Autor im Eigenversuch herausgefunden – hier schildert er seine Erfahrung.
Seit meiner Oberstufenzeit rauche ich. Begonnen habe ich mit 18 oder 19 Jahren. Richtig geraucht - mehr als nur bei Partys oder in Verbindung mit Alkohol - habe ich, seit ich 20 bin. Zwischenzeitlich habe ich mehrfach versucht aufzuhören, mal mit Kaugummis, mal mit E-Zigaretten, mal ohne Ersatz – immer ohne langfristigen Erfolg. Aber der Wunsch war immer da: irgendwann wirklich von Zigaretten wegzukommen.