Das ist die Geschichte von „Stulle three26“ und den zwei ambitionierten Gründern Auf Rinelen 19 in Schwenningen. Eine Station auf ihrem Weg war dabei die IHK-Gründergarage.

Es gibt eine Art Gründer-Gen. Wenn man mit vielen Menschen gesprochen hat, die ihre Ideen konsequent verfolgen, macht sich dieses Gen immer wieder bemerkbar. Es ist eine Mischung aus Fleiß, Unbeirrbarkeit und Zuversicht.

Auf Tanja Strom (51) und Burkhard Rohde (47) trifft all das zu, schreibt die IHK. Die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg schickt sich deshalb an, die Idee einer Architektin und eines Anästhesiepflegers zu erzählen, die in Villingen-Schwenningen in ihrem eigenen Café fortan belegte Brote verkaufen werden.

Wer sich mit Tanja Strom unterhält, der merkt schnell, dass da ein Mensch etwas bewegen will. „Ich bin Architektin und wenn man da was macht, ist der Anfang nicht das Ende. Und als ich dann 50 geworden bin, habe ich gedacht, dass im Leben noch irgendetwas passieren muss“, erklärt die Gründerin.

Mann mit ins Boot geholt

Und nachdem sie sich schon immer eine eigene Bar oder ein Café gewünscht hat, war der Weg zu „Stulle three26“ nicht allzu weit. Nach ihrem Motto „Träumen können viele, aber man muss es auch umsetzen“ hat sie schließlich ihren Mann mit ins Boot geholt. Und Burkhard Rohde ist mittlerweile das Gesicht in dem neuen gastronomischen Betrieb. Seine Frau kreiert die Stullen, er bereitet sie zu und ist im Service aktiv. Mittlerweile unterstützen ihn dabei acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wer es mit seiner Idee ernst meint, kommt an der „Gründergarage“ der IHK quasi nicht vorbei. Und so landeten auch die die Betreiber der „Stulle three26“ dort. Maik Schirling, IHK-Experte für Gründung und Unternehmensförderung, wirbt deshalb unentwegt für dieses erfolgreiche Programm: „Es ist gut, wenn Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Unabhängig von der Branche wollen wir neuen Unternehmerinnen und Unternehmern helfen, die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern.“

Es gibt auch süße Varianten

Eine Einschätzung, die auch die erfahrene selbstständige Architektin Tanja Strom teilt. „Wir haben da wertvolle Tipps mitgenommen. Gerade mit Blick auf unsere Internetpräsenz“, erklärt die eloquente 51-Jährige. Nun geht es den Café-Betreibern darum, in Villingen-Schwenningen weiter einen Wohlfühlort für alle Menschen anzubieten, die sich auf ein freundliches Miteinander und ausgewählte Stullen freuen. Letztere gibt es übrigens für geneigte Gäste auch in süßen Varianten. Neben allen kulinarischen Angeboten schwebt über der „Stulle three26“ vor allem der Geist ihrer Gründer: „Ich muss nicht arbeiten, ich will“, so Tanja Strom.

Der Ursprung des Namens

Der Ursprung des Namens „Stulle three26“ klingt kompliziert, ist aber simpel. Die Familie hat eine Affinität zum Eishockey. Der Sohn der Café-Betreiber hat die Rückennummer drei, sein Sportsfreund die 26 – der Heimatverein des SERC lässt da offensichtlich grüßen. Und so schreiben sich Tanja Strom und Burkhard Rohde auf ihre Fahne: „Wir wollen bei uns ein Gefühl von Gemütlichkeit und Teamgeist erzeugen.“

Die Gründergarage

In der Region gibt es nach Informationen der IHK viele motivierte Gründerinnen und Gründer mit tollen Ideen. Doch vielen fehlt es noch an Wissen und Know-how, an welchen Stellschrauben sie im Detail drehen müssten, um die Geschäftsidee ohne Umwege zum Erfolg zu führen. Fehlende Transparenz bei den vielen Gründungsangeboten oder bürokratische Hürden sorgen dann schnell für Frust.

Hier setzt die sogenannte Gründergarage an. Über einen Zeitraum von mehreren Monaten werden die zukünftigen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer intensiv von der IHK und den Partnern der Gründergarage begleitet. Es wird ihnen fehlendes Wissen vermitteln, Transparenz im Dschungel der vielen verfügbaren Gründungsangebote geschaffen sowie Möglichkeiten zur Vernetzung untereinander und zu erfahrenen Unternehmen geboten, um sich auszutauschen und von den Erfahrungen anderer Unternehmen zu lernen. Start der nächsten Gründergarage ist an diesem Dienstag, 6. Mai.

Kurzentschlossene können sich noch bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg bei Maik Schirling anmelden unter schirling@vs.ihk.de, Telefon 07721/92 23 49. Weitere Informationen: www.ihk.de/sbh/gruender/gruendergarage2.