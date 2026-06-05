Der VfB-Profi und Nationalstürmer spricht in einem Interview über seine Leidenschaft Basketball und verrät, wer für ihn der beste Spieler der Geschichte ist.
Während sich Deniz Undav mit der deutschen Nationalmannschaft in den USA auf den WM-Auftakt gegen Curaçao am 14. Juni vorbereitet, ist die Finalserie in der NBA bereits in vollem Gange. Und bei allem Fokus auf die eigenen sportlichen Ziele: Undav dürfte jede freie Minute nutzen, um mit Blick auf das Duell zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs auf dem Laufenden zu bleiben.