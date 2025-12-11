Studium in Albstadt: Maximilian Bitzer leitet mit 25 Jahren Firma

Vor wenigen Jahren Student an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, heute Geschäftsführer einer E-Commerce-Agentur: Ein Blick auf die Karriere von Maximilian Bitzer.
Mit gerade einmal 25 Jahren führt Maximilian Bitzer heute die Brand Boosting GmbH – eine rasant wachsende E-Commerce-Agentur mit inzwischen 19 Mitarbeitern in ganz Deutschland. Dass seine unternehmerische Reise so früh begann, hat er nicht zuletzt seiner Verbindung zur Hochschule Albstadt-Sigmaringen zu ver-danken, wie die Hochschule in einer Pressemitteilung informiert.