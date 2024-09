Studentische Exkursion in Schiltach: „Man muss ideologiefrei über Probleme nachdenken“

1 Die Exkursion führte die Studenten durch Schiltach. Foto: Fritsche

Die Wälder der Region und alte Waldbrandflächen vor dem Hintergrund von Klima- und Landschaftswandel waren Themen der diesjährigen Exkursion von Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).









Link kopiert



Auch in diesem Sommer besuchte Geograf Christophe Neff, promovierter Akademischer Rat am Institut für Geografie und Geoökologie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), mit zwölf Studenten die Gegend rund um Schiltach und Schramberg für Exkursionen. Treffpunkt am Donnerstagmorgen mit dem Schiltacher Revierförster Holger Wöhrle war der „Rote Brummer“ am Bahnpunkt Schiltach.