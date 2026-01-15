Stromausfall in Weil am Rhein: Und plötzlich ist es dunkel

Die Stadtverwaltung Weil am Rhein und die Feuerwehr erinnern an die Notfallvorsorge bei einem Stromausfall.
Ein leises Klicken, dann absolute Stille. Kein Summen des Kühlschranks, kein Lichtschalter, der funktioniert. Die Straßenlaternen plötzlich dunkel, Handys verlieren rasch ihren letzten Akku. Nichts geht mehr. Solche Momente treffen eine Stadt und ihre Menschen unvermittelt – genau dann zeigt sich, wie gut man vorbereitet ist. Anlässlich des mehrtägigen Stromausfalls in Berlin erinnern die Stadtverwaltung Weil am Rhein und die Feuerwehr daran, wie entscheidend persönliche und familiäre Notfallvorsorge ist.