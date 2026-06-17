Stromausfall in Aichhalden: 28 Stationen fallen aus

1 Nichts ging mehr in Aichhalden. Foto: gguy - stock.adobe.com Der Strom war weg. In Aichhalden blieben am Dienstag Teile des Ortes ohne Elektrizität – darunter auch der Netto-Markt.







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Moritz Oehl vom Betreiber Netze BW teilt hierzu auf Anfrage unserer Redaktion mit: „In Aichhalden und der näheren Umgebung kam es am Dienstag um 18.06 Uhr zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Stromversorgung. Im Rahmen von Entstörungsarbeiten an einem Kabelabschnitt waren für etwa 15 Sekunden insgesamt 28 Ortsnetzstationen ohne Strom. Die Situation wurde unmittelbar erkannt, und durch Umschaltungen im Netz konnte die Netze BW die Versorgung sehr schnell wieder herstellen“.