Streitthema in Beffendorf: Bürgerbegehren kommt – Einwohner entscheiden über Windpark im Wisoch

Gegen den geplanten Windpark im Wisoch regt sich schon seit langem Widerstand unter den Bürgern. Jetzt steht fest: Das von den Gegnern angestrebte Bürgerbegehren kommt.
Landauf, landab erhitzt das Thema Windkraft die Gemüter. In einigen Städten und Gemeinden teils so stark, dass es die Bürger spaltet. Genau das soll in Oberndorf nicht passieren: Bürgermeister Matthias Winter und die Bürgerinitiative wollen trotz unterschiedlicher Ansichten alles für ein gutes Miteinander tun. Das und wie es nun weitergeht, erklären sie in einem Pressegespräch.