Streik an der Uniklinik: Beschäftigte wollen in Freiburg für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen

Für Dienstag, 19. Mai, hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter des Universitätsklinikums Freiburg zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.
Hintergrund des Warnstreiks am Universitätsklinikum Freiburg (UKF) sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 26.000 Beschäftigten der vier baden-württembergischen Unikliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. Die erste Verhandlungsrunde Anfang Mai verlief ohne Angebot der Arbeitgeber, so Verdi. Stattdessen verwiesen diese auf die finanziellen Belastungen durch die geplante Reform der Gesetzlichen Krankenkassen durch ne Bund. Für die Gewerkschaft sei jedoch klar, dass die schwierige finanzielle Lage nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden dürfe.