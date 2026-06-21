Street Games in VS 2026: Sport verbindet die ganze Region

Die Deutenberg‑Sporthallen verwandelten sich am Wochenende in ein pulsierendes Zentrum für Sport, Begegnung und Gemeinschaft. Die Street Games Villingen‑Schwenningen, organisiert vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) gemeinsam mit der Vivida bkk, zogen Kinder, Jugendliche, Familien und Sportbegeisterte aus der ganzen Region an.

Schon am Donnerstag deutete sich an, was folgen würde: Mehr als 50 Kinder und Jugendliche nutzten das offene Training, probierten sich im Basketball aus oder schwitzten beim Boxtraining – ein Auftakt, der die Dynamik des gesamten Wochenendes vorwegnahm. Einer der ersten Höhepunkte war dann das Schülerturnier im Basketball.

Drei gegen Drei, ein Korb

Im Mittelpunkt standen jedoch am Samstag und Sonntag das 3x3‑Basketballturnier, das mit insgesamt 38 Teams so stark besetzt war wie selten zuvor. Gespielt wurde in den Kategorien U13 Mixed, U14, U17/18 sowie Damen und Herren. Die olympische Streetball‑Variante begeisterte mit ihrer Intensität: Drei gegen Drei, ein Korb, zehn Minuten Spielzeit oder 21 Punkte – schnell, körperlich, publikumsnah. Bei den Damen setzte sich Team Tü durch, gefolgt von Die Lautlosen und Experience wins. Bei den Herren dominierten die Strasbourg Blazers, dahinter Team Kartell und die BF Spiders.

Zu den Höhepunkten in der Deutenberghalle zählten die Begegnungen im 3x3-Basketball. Foto: Jochen Schwillo

Die Spiele waren geprägt von Tempo, Technik und überraschenden Wendungen und bildeten einen sportlichen Höhepunkt des Wochenendes.

Elektrisierende Stimmung

Ein besonders starker Moment war am Samstag der offizielle Wettkampftag des Boxverbands Baden‑Württemberg, den Boxing VS in der Deutenberghalle ausrichtete. Vereinspräsident Marco Jurić zeigte sich sichtlich stolz und sprach von einem äußerst erfolgreichen Tag. Gegen Vereine aus Pforzheim, Freiburg und Reutlingen traten zahlreiche Athletinnen und Athleten an, und von den sechs gestarteten Boxern aus Villingen-Schwenningen konnten fünf ihre Kämpfe gewinnen.

Spannende Boxkämpfe konnten ebenso verfolgt werden. Foto: Jochen Schwillo

Für viele junge Sportler war es der erste offizielle Kampf, eingetragen im olympischen Boxpass – ein Erlebnis, das ihnen eine Bühne bot, wie man sie sonst nur selten bekommt. Insgesamt standen zehn Athleten aus Villingen‑Schwenningen im Ring, sechs von Boxing VS und vier vom KSC Villingen, und sorgten für eine elektrisierende Stimmung in der Halle.

Außenanlagen mit Potenzial

Erstmals wurde bei den Street Games auch ein Beachvolleyballturnier ausgetragen, das sofort großen Zuspruch fand und dem Gelände rund um die Deutenberghalle sommerliches Flair verlieh. Zwölf Teams gingen an den Start, lieferten sich schnelle Ballwechsel und spannende Duelle im Sand. Am Ende setzten sich die Schmetterlinge 2.0 durch, gefolgt von den Vodka Bulls und dem Team Warenberg.

Das Turnier zeigte eindrucksvoll, wie vielseitig die Street Games inzwischen geworden sind und welches Potenzial in den Außenanlagen steckt.

Vom MMC Twirling Sport Villingen-Schwenningen zeigte Carolina Prill ihr Können. Foto: Jochen Schwillo

Ein besonderer Höhepunkt für Familien war der Vivida Kids Day, der mit acht abwechslungsreichen Mitmach‑Stationen für durchgehende Bewegung sorgte. Vom Wurf‑ und Dribbelparcours über kleine Fitness‑Challenges hin zu kreativen Bewegungsaufgaben entstand ein lebendiger Mix, der Kinder aller Altersgruppen begeisterte. Die Vivida bkk begleitete das Angebot mit ihrem Gesundheitsmobil und zeigte somit nicht nur spielerisch, sondern auch anhand von kostenlosen Checks, wie Prävention gelingen kann und wo sie ansetzen sollte.

Länderspiel im Tipp-Kick

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte auch das Tipp‑Kick‑Showmatch zwischen Deutschland und der Schweiz, präsentiert vom Tipp‑Kick‑Club Balingen, der seit über 40 Jahren aktiv ist und zu den größten Vereinen der Szene gehört. Viele Besucher staunten, wie viel Präzision, Reaktionsschnelligkeit und taktisches Feingefühl in dieser traditionsreichen Sportart steckt.

Beim Tipp-Kick-Spiel gab es Tipps von erfahrenen Spielern an den Nachwuchs. Foto: Jochen Schwillo

Zwischen konzentrierten Blicken, schnellen Fingern und überraschenden Treffern entstand eine Atmosphäre, die sowohl Nostalgie als auch sportlichen Ehrgeiz vereinte. Für viele Kinder war es der erste Kontakt mit Tipp‑Kick, und nicht wenige blieben lange am Tisch stehen, fasziniert davon, wie professionell und spannend das Spiel auf Wettkampfniveau sein kann.

Aus dem Rollstuhl in den Korb

Rollstuhlbasketballer Werner Rieger zeigte, wie diese Sportart geht. Viele nutzten die Gelegenheit, selbst in einen Sportrollstuhl zu steigen und auszuprobieren, wie sich Basketball aus dieser Perspektive anfühlt. Die Mischung aus Technik, Kraft und Wendigkeit beeindruckte das Publikum sichtbar.

Auch Piet, das Maskottechen der Vivida Bkk, übte sich im Rollstuhlbasketball. Foto: Jochen Schwillo

Rieger demonstrierte, wie schnell Berührungsängste verschwinden, wenn man den Sport einfach ausprobiert, und machte deutlich, dass Inklusion am verlässlichsten funktioniert, wenn sie selbstverständlich gelebt wird. Für viele war diese Erfahrung ein echter Perspektivwechsel und einer der nachhaltigsten Eindrücke der Street Games.

Auch die Gemeinschaft zeigte sich von ihrer besten Seite: Die Mütter des Deutenberg‑Kindergartens organisierten mit großem Einsatz den Kuchenverkauf und sorgten für süße Pausen zwischendurch – ein Beitrag, der von den Besuchern ebenso geschätzt wurde.

Mehr als nur ein Sport-Event

Am Ende stand ein Wochenende, das weit mehr war als ein Sport-Event. Die Street Games zeigten, wie Sport Menschen verbindet – unabhängig von Alter, Herkunft oder körperlichen Voraussetzungen. Sie machten sichtbar, wie stark die Jugendarbeit in Villingen‑Schwenningen ist, wie engagiert Vereine und Ehrenamtliche zusammenwirken und wie Sport zum Begegnungsraum wird. Ein Wochenende, das Lust auf mehr macht und bereits jetzt Vorfreude auf die nächsten Street Games weckt.