Street Games in VS 2026: Sport verbindet die ganze Region

38 Basketball-Teams, packende Boxkämpfe und Rollstuhlbasketball: Die Street Games verwandelten den Deutenberg in ein pulsierendes Zentrum. Sogar ein Länderspiel gab's.
Die Deutenberg‑Sporthallen verwandelten sich am Wochenende in ein pulsierendes Zentrum für Sport, Begegnung und Gemeinschaft. Die Street Games Villingen‑Schwenningen, organisiert vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) gemeinsam mit der Vivida bkk, zogen Kinder, Jugendliche, Familien und Sportbegeisterte aus der ganzen Region an.