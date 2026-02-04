Strecke Tübingen-Stuttgart: „Freue mich für Fahrgäste“ – Bahn erfüllt Boris Palmers Wunsch nach Extra-Zug

Tübingens OB Palmer hatte sich bei Verkehrsminister Hermann über die Zugverbindung Tübingen-Stuttgart beschwert. Jetzt reagiert die Bahn und verspricht Verbesserungen.
Der öffentliche Briefwechsel zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) und Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat wohl noch einmal Schwung in die Sache gebracht: Die Deutsche Bahn kündigt jetzt konkrete Verbesserungen auf einer der am stärksten befahrenen Zugstrecken im Südwesten – zwischen Tübingen und Stuttgart – an. „Bahn und Land haben in den letzten Wochen intensiv daran gearbeitet, wie das Angebot für Fahrgäste wieder verlässlicher werden kann“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Ministerium und von der Bahn.