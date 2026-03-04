Straßenmeisterei Schramberg: Ein Lebewohl nach 25 Jahren

Mehr als 45 Jahre hat er sich dafür um sichere, sanierte und im Winter geräumte Straßen gekümmert. Jetzt geht Sigmund Villing in den Ruhestand.
„Ich habe jeden Tag gerne gearbeitet. Es hat es nie gegeben, dass ich gesagt habe, heute stehe ich deswegen nicht gerne auf. Aber irgendwann ist es auch genug“, sagt der bisherige Leiter der Straßenmeisterei Schramberg-Sulgen über sein Arbeitsende mit Ablauf des Monats März. Und: Er würde den Beruf wieder ergreifen. Das Einzige, was in all den Jahren schwierig gewesen sei, sei „das fehlende Geld“ beim Regierungspräsidium.