Straßenmeisterei Schramberg: Ein Lebewohl nach 25 Jahren

Mehr als 45 Jahre hat er sich dafür um sichere, sanierte und im Winter geräumte Straßen gekümmert. Jetzt geht Sigmund Villing in den Ruhestand.

„Ich habe jeden Tag gerne gearbeitet. Es hat es nie gegeben, dass ich gesagt habe, heute stehe ich deswegen nicht gerne auf. Aber irgendwann ist es auch genug“, sagt der bisherige Leiter der Straßenmeisterei Schramberg-Sulgen über sein Arbeitsende mit Ablauf des Monats März. Und: Er würde den Beruf wieder ergreifen. Das Einzige, was in all den Jahren schwierig gewesen sei, sei „das fehlende Geld“ beim Regierungspräsidium.

Mehr Zeit für Familie Und für seinen Ruhestand hat der 63-Jährige auch schon genügend vor, so dass ihm nicht langweilig werde, ist er sich sicher. So habe er Kinder und Enkel, aber auch einen 89-jährigen Vater, denen er mehr Zeit widmen möchte. Zwischendurch wolle er dann mit seiner Frau gerne auch etwas häufiger eine Therme aufsuchen, gerne mit dem Rad mal auf den neuen Radwegen rings um Schramberg fahren – und nicht zuletzt gebe es an seinem Haus und auch in seinen Wäldern einiges zu tun, für das er bislang keine Zeit gehabt habe. Und Schnee räumen – das werde er künftig auch – aber nur noch um sein Haus in Böttingen.

Durch die Arbeit bei der Straßenmeisterei sei er doch „den ganzen Tag von zuhause weggewesen “ – auch weil er von seinem Wohnort aus rund eine Stunde Anfahrtszeit auf den Sulgen gehabt habe. Es habe vor rund zehn Jahren zwar die Möglichkeit gegeben, zur Straßenmeisterei Tuttlingen in Spaichingen zu wechseln, allerdings habe er dies dann verworfen – vor allem auch, weil er in Sulgen nicht nur mit seinem Stellvertreter und dem ganzen Team der Straßenmeisterei immer sehr gut zusammengearbeitet habe, sondern mit allen Bürgermeistern und Bauhofleitern der betreuten Kommunen ein sehr gutes Verhältnis gehabt habe.

25 Jahre in Sulgen

588 Kilometer Straßennetz

Von seinen insgesamt über 45 Jahren war Villing die vergangenen 25 Jahre in Schramberg-Sulgen tätig. Gelernt hatte er in Spaichingen und war danach zunächst in Rottweil, Donaueschingen, Sulz und auch Spaichingen tätig, teilweise als stellvertretender oder auch als kommissarischer Leiter.

Viele unterschiedliche Arbeiten

Was in den Jahren alles erledigt wurde, ist kaum aufzuzählen – Grünpflege, Markierungserneuerung, die Straßen geflickt, Verkehrszählungen, Verkehrsschauen, viele Felssanierungen, Ausbessern von Unfallschäden an Schutzplanken und mehr – eben fast alles, was für die Verkehrssicherheit notwendig ist.

Beschäftigt in dieser Zeit hätten ihn vor allem auch tödliche Unfälle – so auf der Umfahrung Dunningen, aber auch der umgestürzte Baum auf der Strecke Schiltach – Schramberg, und dies obwohl letzteres Unglück von Privatgrund ausgegangen war.

588 Kilometer umfasst das Straßennetz im Landkreis Rottweil – 276 Kilometer davon werden von Sulgen aus betreut.

Zukünftige Unterbringung noch offen

Immer noch offen ist bei der Straßenmeisterei die künftige Unterbringung. Durch den Übergang vom Land zum Landkreis bei der Sonderbehördenreform in Baden-Württemberg ist es so, dass diese Kreiseinrichtung jetzt im einem Landesgebäude untergebracht ist, das mittlerweile nicht mehr den Anforderungen heutiger Technik und Fahrzeuge entspricht. So sind beispielsweise die Garagen zu kurz und zu eng.

Gelände ausgewiesen

Ein Neubau wurde immer wieder thematisiert. Zwischendurch war auch eine Zusammenlegung mit Rottweil diskutiert, aber wieder verworfen worden.

Die Stadt Schramberg hat für einen Neubau ein Gelände an der Heiligenbronner Straße im Gewann Brambach ausgewiesen, doch „in Sicht“ ist dieses sicher mehrere Millionen Euro teure Bauvorhaben derzeit noch nicht.

Wie es weiter geht

Nachfolger

von Sigmund Villing wird sein bisheriger Stellvertreter Heiko Hils. Der 54-Jährige aus Königsfeld ist seit 2002 in Sulgen tätig und war zuvor drei Jahre in der gleichen Funktion in Furtwangen, nachdem er seine Weiterbildung zum Straßenmeister 1999 beendet hatte. Er freut sich auf neue Aufgabe in die er sich einarbeiten wolle.

Die Stelle von

Heiko Hils wird Manuel Baur übernehmen, der auch schon in Sulgen tätig ist. Er hat seine Weiterbildung zum Straßenmeister im Juni 2025 abgeschlossen.