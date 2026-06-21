Straßenfest Schönau: Oberkrainer und WM-Feeling

Die Stadtmusik Schönau lud zum zweitägigen Straßenfest – in diesem Jahr wurde auch gemeinsam Fußball geschaut. Wie der Verein das Fest stemmt.
„Das Straßenfest der Stadtmusik beginnt genauso wie es endet – nämlich gemütlich“, hieß es zum Auftakt der Veranstaltung seitens der Organisatoren. Die Besucher kommen peu à peu, um auf dieselbe Weise den Heimweg anzutreten – für zusätzlichen Gästestrom sorgte der Fußball-WM-Samstag.Das gemächliche Eintreffen des Publikums verschaffe dem Stab von rund 70 Mitgliedern und Helfern ein wenig Luft bevor es rund gehe, erzählt Andreas Ruch, der zweite Vorsitzende der Stadtmusik Schönau.