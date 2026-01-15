Straße bei Schramberg: Erneute Vollsperrung im Bernecktal für zehn Monate

Die Tennenbronner sind in Sachen Verkehr nicht zu beneiden. Die Sperrung in Richtung Hardt und St. Georgen ist seit kurzem überstanden.
Nun kommt aber schon der nächste Hammer: Das Bernecktal ist von März bis Dezember komplett gesperrt. Die Umleitung wird einmal mehr über die Altenburg in Richtung Hardt erfolgen und von dort nach Schramberg. Für Schramberger, die nach Tennenbronn wollen wird die Umleitung in umgekehrter Richtung sein. Der Grund für die monatelange Sperrung liegt diesmal aber nicht in Hang- und Felssicherungsarbeiten.