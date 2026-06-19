Stolpersteine in Efringen-Kirchen: Neun Steine gegen das Vergessen

Zum vierten Mal verlegte der Arbeitskreis Stolpersteine Efringen-Kirchen in der Reblandgemeinde die Steine der Erinnerung. Mittlerweile sind 49 Stolpersteine verlegt.
Rund 20 Gäste begleiteten die Verlegung von neuen Stolpersteinen in Efringen-Kirchen. Gesetzt wurden jeweils drei Stolpersteine an drei Gebäuden. Marion Caspers-Merk, Sprecherin des Arbeitskreis Stolpersteine Efringen-Kirchen, begrüßte unter anderem Bürgermeisterin Carolin Holzmüller und bedankte sich bei der Bauamtsleitung und dem Bauhof für die Unterstützung.