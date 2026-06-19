Stolpersteine in Efringen-Kirchen: Neun Steine gegen das Vergessen

Zum vierten Mal verlegte der Arbeitskreis Stolpersteine Efringen-Kirchen in der Reblandgemeinde die Steine der Erinnerung. Mittlerweile sind 49 Stolpersteine verlegt.

Rund 20 Gäste begleiteten die Verlegung von neuen Stolpersteinen in Efringen-Kirchen. Gesetzt wurden jeweils drei Stolpersteine an drei Gebäuden. Marion Caspers-Merk, Sprecherin des Arbeitskreis Stolpersteine Efringen-Kirchen, begrüßte unter anderem Bürgermeisterin Carolin Holzmüller und bedankte sich bei der Bauamtsleitung und dem Bauhof für die Unterstützung.

Biografien sind schwer zu erarbeiten „Nun werden wir in Efringen-Kirchen nach vier erfolgten Verlegungen über insgesamt 49 Stolpersteine verfügen“, sagte Caspers-Merk. Die Landgemeinde sei jedoch groß gewesen. Teilweise sei es schwierig, die Biografien und Wohnorte der verfolgten jüdischen Mitbürger herauszuarbeiten.

Nächste Stolpersteine im November

Vieles sei bereits zusammengetragen worden. „Wir gehen davon aus, dass wir im November weitere zehn bis zwölf Steine verlegen können. In der Planung bis 2027 soll dann allen verfolgten jüdischen Mitbürgern von Kirchen mit Stolpersteinen gedacht sein. Insgesamt gehen wir von rund 90 Gedenksteinen aus“, sagte die Sprecherin zusammenfassend. Sie erinnerte an den Vortrag des Historikers Christophe Woehrle „Jüdisches Leben im Elsass und am Oberrhein“ vom März. Im November ist der Besuch der „Straße der Synagogen“ im Elsass geplant.

Angelika Bächle liest Vaters Kindheitserinnerungen vor

Besonders begrüßte sie die aus Villingen-Schwenningen angereiste Besucherin und Autorin Angelika Bächle. Diese las aus den Kindheitserinnerungen ihres Vaters. Er war ein Bekannter von Samuel Braunschweig, der ebenfalls mit einem Stolperstein gewürdigt wurde.

Ganz besonders freute sich die Sprecherin über die Geschichtslehrerin des Schulzentrums, Helena Müller. Im Rahmen einer Projektarbeit war sie mit vier Neuntklässlerinnen, Emma, Annina, Melina und Annalena gekommen. Sie hatten sich speziell in die Biographie der Familie Moses eingearbeitet und berichtete von ihren Nachforschungen. Caspers-Merk ergänzte, dass sich viele Schicksale der Verfolgten ähneln. Dies sei bedingt durch die regional angelegte Verfolgung und Deportation der Juden.

Christian Rabe spielte mit seinem Fagott Melodien, die der Klezmermusik gleichzustellen sind. Foto: Gudrun Gehr

An jedem der drei Gedenkorte in Efringen-Kirchen spielte der Fagottist Christian Rabe berührende Klezmer-Melodien. Der Mitarbeiter des Bauhofes, Christian Argast, verrichtete die letzten Handgriffe beim Verlegen der Stolpersteine. Pfarrer Axel Hüttlin trug die Biographien der vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürger vor.

Stein für Vorsteher der jüdischen Gemeinde

Am ersten Gedenkort handelte es sich um das Gebäude in der Neusetze 20. Das einstöckige Gebäude hat zwei Eingänge. In der einen Hälfte wohnte Alfred Weil, von Beruf „Lumpen- und Knochensammler“. Er zog 1933 nach Efringen-Kirchen und betrieb hier einen Fellhandel.

Auf Höhe der Adresse Neusetze 20 wurden die Stolpersteine für Leo Baum, Rosa Weil und Alfred Weil verlegt. Die ersten drei Steine von insgesamt neun an diesem Tag. Foto: Gudrun Gehr

Aus der Ehe mit seiner Frau Rosa, geb. Moses, stammt eine Tochter, die bereits 1935 nach Palästina floh. Alfred Weil war in der schwierigen Zeit bis 1939 Vorsteher der jüdischen Gemeinde. Die Eheleute wurden am 22. Oktober 1940 über das Lager Gurs in den Pyrenäen in das KZ Auschwitz gebracht und wurden dort am 12. August 1942 ermordet.

Im Nebeneingang wohnte und praktizierte der Arzt Leo Baum, der 1933 Efringen-Kirchen verließ und über Kanada in die USA flüchtete. Er verstarb 1969 in East Syracuse, USA. In der Friedrich-Rottra-Straße 39 wurde den Eheleuten Samuel und Friederike Braunschweig gedacht.

Feuerwehrmann kam nach Gurs und Auschwitz

Der Feuerwehrmann Samuel Braunschweig betrieb einen Viehhandel und eine Metzgerei. Er wurde im November „Schutzhäftling“ im KZ Dachau. Im September 1939 wurde er nach Kriegsbeginn mit seiner Frau nach Schopfheim in die Wallstraße 5 „evakuiert“. Mit seiner Ehefrau wurde er über das Lager Gurs in das KZ Auschwitz verschleppt. Dort wurden beide mutmaßlich am 10. August 1942 ermordet.

Der dritte Bewohner des Hauses, Bruder der Ehefrau, Samuel Moses II, erlitt das gleiche Schicksal. Er wurde wahrscheinlich auch am 10. August 1942 im KZ Auschwitz ermordet.

Geschichtslehrerin Helena Müller hatte sich mit ihren Schülerinnen zusammengesetzt und die Geschichte der Familie Moses erarbeitet. Foto: Gudrun Gehr

An der dritten Gedenkstätte, Basler Straße 49, wurde gemeinsam mit den vier Schülerinnen an die deportierte jüdische Familie Moses gedacht. Ein Gedenkstein würdigte Berta Moses, geb. Bloch. Diese musste 1939 Kirchen verlassen und zog zu ihrer Tochter Natalie Moses nach Frankfurt. 1942 wurde sie in das KZ Theresienstadt deportiert, wo sie nach Meldung des „Sonderstandesamtes“ Arolsen am 1. September 1942 „verstarb“.

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Das gleiche Schicksal ereilte die Tochter Elsa Moses, die mit ihrer Mutter nach Theresienstadt verbracht wurde und dort 1942 ums Leben kam.

Eugen Moses war Vorstand des FC Kirchen

Ein weiterer Stolperstein gebührte dem Sohn Eugen Moses, der ein begeisterter Kicker und Vorstand des Heimatvereins FC Kirchen war. 1938 flüchtete er in die USA und starb dort 1976 in New York. Die Schülerinnen berichteten Details zu den Biografien der Familie Moses. Sie berichteten von der spannenden Recherche und von der Wichtigkeit der Würdigung der Vertriebenen oder Ermordeten.