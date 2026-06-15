Stollen- und Kraftwerkspläne: Als bei Enzklösterle ein Stausee entstehen sollte

Eine Recherche im digitalen Kreisarchiv fördert das angedachte Vorhaben zutage. Die EVS wollte mit dem Wasser über Leitungen und Stollen ein E-Werk beim Windhof in Wildbad betreiben.
Was bewegte wohl vor 75 Jahren im Oberen Enztal die Menschen? Ein angedachtes Großprojekt mit Wasserstollen und Windhof-Kraftwerk am südlichen Ende des Kurparks von Wildbad springt da Anfang des Jahres 1951 in den Nachrichten ins Auge. Lange musste dazu früher Näheres durch Blättern in alten Zeitungsbänden und Archiven gesucht werden. Dies konnte Wochen, Monate und noch mehr Zeit in Anspruch nehmen.