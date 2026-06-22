Stimmenfestival in Lörrach: Foreigner und Leony sollen den Marktplatz zum Beben bringen

Der Aufbau der großen Stimmen-Bühne in Lörrach läuft. Ab Mittwoch treten dann Foreigner, Capital Bra, Giant Rooks, Leony und Donots & H-Blockx auf. Nicht nur die Veranstalter sind voller Vorfreude.
Das Stimmenfestival läuft. Nach der buchstäblich mitreißenden Eröffnung am Donnerstag mit Dobet Gnahoré und einer singenden Innenstadt am Samstag folgte am Sonntag das unglaubliche Konzert der Latvian Voices in der Stadtkirche, die noch ein wenig „Baustellen-Vibe“ versprühte und somit für eine ganz besondere Atmosphäre sorgte.