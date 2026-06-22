Stimmenfestival in Lörrach: Foreigner und Leony sollen den Marktplatz zum Beben bringen

Der Aufbau der großen Stimmen-Bühne in Lörrach läuft. Ab Mittwoch treten dann Foreigner, Capital Bra, Giant Rooks, Leony und Donots & H-Blockx auf. Nicht nur die Veranstalter sind voller Vorfreude.

Das Stimmenfestival läuft. Nach der buchstäblich mitreißenden Eröffnung am Donnerstag mit Dobet Gnahoré und einer singenden Innenstadt am Samstag folgte am Sonntag das unglaubliche Konzert der Latvian Voices in der Stadtkirche, die noch ein wenig „Baustellen-Vibe“ versprühte und somit für eine ganz besondere Atmosphäre sorgte.

Unsere Empfehlung für Sie Stimmen-Festival ist eröffnet So war es bei Dobet Gnahoré im Burghof Die Sängerin und Perkussionistin fegte in Lörrach wie ein Schnellzug über die Bühne, tanzend und springend auf dem athletischen Niveau einer Weltmeisterin. Latvian Voices begeisterten Die Zuhörer des fast ausverkauften Stimmen-Abends waren am Ende geradezu aus dem Häuschen. Manche meinten, das sei das beste gewesen, was sie je an Vokalmusik gehört hätten.

Begeisterten: die Latvian Voices. Foto: Juri Junkov

Nun biegt das Festival auf die Hauptzielgerade ein: die Marktplatzkonzerte. Den Auftakt am Mittwoch machen Foreigner. „Das wird richtig voll und garantiert ein super Abend“, freut sich Pressesprecher Ingmar Lorenz gegenüber unserer Redaktion. Die Band kommt auf ihrer großen Geburtstagstour zum 50. nach Lörrach. Unvergessen ihre Songs wie „Cold As Ice“, „Urgent“, „Juke Box Hero“, „Waiting for a Girl Like You“ oder die Ballade „I Want To Know What Love Is“, das sicherlich ganz Lörrach mitsingen wird. Die Setlist der Jubiläumstour spannt den Bogen insgesamt von den frühen Erfolgen der 1970er über das legendäre Album „4“ bis hin zu ihren Klassikern.

Leony kommt am Samstag. Foto: Raul Tejadaacha

Sehr gut nachgefragt ist auch das Konzert mit der sympathischen Sängerin und Voice-Kids-Jurorin Leony, das sicherlich eine etwas andere, jüngere Zielgruppe anspricht und deren Hits wie „Faded Love“ und „Remedy“ im Radio rauf und runter laufen und wochenlang die Airplaycharts anführten.

Apropos Zielgruppe: Noch nie habe das Stimmen-Team so viel positive Rückmeldung aus ganz unterschiedlichen Musikfan-Kreisen bekommen wie dieses Jahr, so Lorenz. Ob per Mail, auf Insta oder im Gespräch: „Viele finden unser Line-Up unglaublich.“

Breite Stilmischung

Zur bunten Stil-Mischung werden schließlich die drei weiteren Marktplatzkonzerte beitragen: der ehemalige Berliner Underground Rapper Capital Bra, die deutsche Indie-Band Giant Rocks mit ihrem oft melancholischen Pop und zum Abschluss Donots mit ihrem Punkrock mit Haltung & H- Blockx. Letzteres Konzert beginnt im Übrigen bereits um 19.30 Uhr.

Der Marktplatz wird bei Foreigner voll. Foto: Junkov

Bei den Vorgruppen sind dieses Jahr keine Lokalmatadoren dabei. Aber: Beim Capital Bra-Konzert werden im Vorfeld Breakdancer aus Mentor Shalijanis Tanzwerk Dreiländereck auftreten – vor Konzertbeginn gegen 19.40 Uhr. „Das wird ein richtig cooles Familien-Event“, freut sich der Tanzschulleiter auf Nachfrage. Er selbst, seine zwei Kinder, sein Bruder Ersen mit Frau, einer mehrfachen deutschen Meisterin – sie alle werden mit weiteren Tänzern ihr Können zeigen.

Tanzwerk auf der Bühne

Schon früher waren seine Breakdancer auf der Stimmen-Bühne in Aktion. Nach vielen Jahren fragte er jetzt bei den Organisatoren an – und das Stimmen-Team war sofort dabei. Die ganze Woche haben die Tänzer noch mal geprobt und ihr Können bereits im Rosenfelspark bei der Fete de la Musique unter Beweis gestellt. Die Stimmen-Bühne allerdings sei schon etwas ganz Besonderes. „Mein Kleiner hat riesige Augen bekommen, als ich ihm die Bühne gezeigt habe“, sagt Shalijani lachend. Und freut sich auf den Auftritt sowie einen anschließenden coolen Konzertabend mit Capital Bra.

Unbedingt viel trinken

Natürlich sei die Hitze ein Thema, sagt Ingmar Lorenz. Und weist erneut darauf hin, dass keine Getränke mit aufs Festivalgelände gebracht werden dürfen. Ausgiebig trinken sei angesagt, zum Glück gebe es ja den Trinkbrunnen. Genügend Rot-Kreuz-Helfer sowie die Security hätten zudem ein Auge auf die Zuschauer, um im Bedarfsfall schnell eingreifen zu können. Es habe schon viele „heiße“ Stimmen-Abende gegeben, zeigt er sich entspannt. Wesentlich beunruhigter wäre er im Falle von Gewitter-Warnungen. Danach sieht es aktuell indes nicht aus.

An den Open-Air-Spielorten sind nur Rucksäcke und Taschen bis zu einer maximalen Größe von 40 x 40 cm zugelassen. Die Veranstaltungen finden auch bei Regen statt. Regenschirme sind auf dem Konzertgelände nicht gestattet. Mitgebrachte Getränke und Speisen sind nicht erlaubt.