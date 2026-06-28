Stimmen in Lörrach: Im Zeichen des Herzens

Die Herzen flogen Leony am Samstagabend auf vielerlei Arten zu – auf T-Shirts gedruckt, mit den Fingern in die Luft gezeichnet oder aus buntem Bastelkarton ausgeschnitten. Das vierte Marktplatz-Konzert lockte eine überwiegend junge, ebenso hitzeresistente wie herzerwärmende Fangemeinde an: Kinder wippten auf den Schultern ihrer schwitzenden Eltern, Jugendliche tanzten ausgelassen.

Festivalleiter Timo Sadovnik brachte es bei der Begrüßung auf den Punkt: „Es ist wahnsinnig heiß.“ Bei fast 40 Grad füllten rund 2300 Besucher den Marktplatz. So blieben immerhin noch Laufwege zu den Gastroständen und zum Wasserspender frei, vor dem sich beharrlich eine lange Schlange bildete. Die Security hatte mit der Wasserzufuhr für die vorderen Reihen alle Hände voll zu tun.

Die Schweizerin Zoë Më legte ein starkes Fundament für Leony

Bevor Leony um 21 Uhr die große Popshow zündete, war Zoë Më an der Reihe – mit Songs über Menschlichkeit und die Kraft von Worten. Die Schweizer Sängerin und Songwriterin trat im vergangenen Jahr mit „Voyage“ beim ESC in Basel an und erreichte dort den zehnten Platz. Ihr Song sei trotzdem der beste gewesen, erklärten ein paar Fans im Lörracher Publikum. Begleitet von einer exquisiten Bandbesetzung, unter anderem mit Cello und Geige, und getragen von starken Texten – etwa im deutsch-französischen Stück „Dorienne Gris“ –, legte Zoë ein starkes Fundament für Headlinerin Leony.

„Seid, wie ihr seid, jeder von euch ist einmalig und genau richtig so“

Ohnehin haben beide die gleiche Botschaft an die Fans: „Seid, wie ihr seid, jeder von euch ist einmalig und genau richtig so“, rief Leony dem Publikum entgegen. Genau dieses Empowerment lieben ihre Fans, und sie spielen es dankbar zurück – auf zahlreichen Pappherzen stand in großen Lettern „No worries with you“ – mit dir verfliegen alle Sorgen.

Die Performance auf der Bühne war top

Leony hatte eine opulente, telegene und perfekt durchchoreografierte Performance im Gepäck: Showbühne mit imposantem Treppenaufbau, tolle Lichttechnik, wummernde Bässe. Tropische Temperaturen hin oder her: Die 29-Jährige und ihre vier Tänzerinnen plus Band zogen ihr Programm gnadenlos durch. Die Windmaschinen am Bühnenrand dürften zumindest etwas Kühlung verschafft haben.

Leony begeisterte ihre Fans auf dem Lörracher Marktplatz. Foto: Veronika Zettler

Sie sei leicht erkältet, sagte sie, und forderte mit ihrem charmant gerollten bayerischen „R“ die gesangliche Unterstützung der Menge ein. Das Publikum folgte gerne: Die Smartphones gingen hoch, Hit auf Hit wurde erkannt, bejubelt und aus vielen Kehlen kräftig mitgesungen – ob nun „Stay“, „One in a Million“, „Remedy“, „Boots“, „Old-school Love“ oder Lykke Lis „I Follow Rivers“, das in eines von mehreren smart arrangierten Medleys eingebettet war. Auch „Fire“ fehlte nicht, jener Track, den Leony zwei Jahre zuvor als offiziellen Song zur EM beigesteuert hatte.

29-Jährige geht mit den Fans auf Tuchfühlung

Tuchfühlung mit den Fans ist für Leony Pflicht: In der ersten Reihe klatschte sie Hände ab und sang für Besucherin Laura „Happy Birthday“. Einer der Höhepunkte des Abends war das Duett mit der elfjährigen Angelina, Teilnehmerin bei „The Voice Kids“, wo Leony in der Jury saß und Angelinas Coach wurde. Gemeinsam sangen sie „Count On Me“ – einer jener Momente, in denen Leonys eigene Geschichte durchschien. Schon als Kind habe sie ihrer Mutter in den Ohren gelegen, dass sie Popstar – und nur Popstar – werden wolle. Diesen Traum nun leben zu dürfen, mache sie jeden Tag glücklich. Den Fans gibt sie mit auf den Weg: Glaubt an eure Träume, bis sie wahr werden.

Als schließlich ein gewaltiger Konfettiregen aus roten Herzen und gelben Schnipseln über den Marktplatz wehte, versinnbildlichte sich das Pop-Märchen. Und die Wirkung hallte nach: Nach dem Konzert sah man etliche Mädchen, die ihren Eltern auf dem Heimweg euphorisch jene Tanzmoves vorführten, die sie sich soeben bei Leony und ihren Tänzerinnen abgeschaut hatten.