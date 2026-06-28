Stimmen in Lörrach: Im Zeichen des Herzens

Leony und ihre Fans beschenken sich am Samstagabend auf dem Lörracher Marktplatz gegenseitig mit Liebe. Aufgrund der Hitze wurde reichlich Wasser ausgegeben.
Die Herzen flogen Leony am Samstagabend auf vielerlei Arten zu – auf T-Shirts gedruckt, mit den Fingern in die Luft gezeichnet oder aus buntem Bastelkarton ausgeschnitten. Das vierte Marktplatz-Konzert lockte eine überwiegend junge, ebenso hitzeresistente wie herzerwärmende Fangemeinde an: Kinder wippten auf den Schultern ihrer schwitzenden Eltern, Jugendliche tanzten ausgelassen.