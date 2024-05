Aurora Borealis über dem Schwarzwald Die schönsten Bilder von den Nordlichtern aus der Region

Die Polarlichter, oder Aurora Borealis, sind ein Naturspektaktel dass man sonst mit Ländern am Polarkreis verbindet. Doch an diesem Wochenende sind die Nordlichter auch hierzulande zu sehen. Wir haben unsere Leser gebeten, uns ihre Aufnahmen von dem Farbenspiel am Himmel zu schicken - und waren überwältigt von der Resonanz.