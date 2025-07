Steinen: Früherer Betreiber kritisiert Verwaltung

1 Das Freibad Steinen hat derzeit geschlossen. Der frühere Betreiber, die Badewasser Verwaltung mit Sitz in Kenzingen, übt derweil Kritik an der Verwaltung und dem neuen Betreiber, dem Unternehmen Plan P. Foto: Christoph Schennen Zur derzeitigen Schließung des Freibads Steinen meldet sich der frühere Betreiber, die Badewasser Verwaltung mit Sitz in Kenzingen, zu Wort.







In der Pressemitteilung heißt es: „Über mehrere Jahre hinweg haben wir das Freibad – trotz der teils veralteten Technik – mit großem Einsatz betrieben.“ Zwar sei ein vollständig störungsfreier Betrieb aufgrund des Anlagenalters nicht immer möglich gewesen. Doch: „Es ist uns stets gelungen, auftretende Störungen in kürzester Zeit zu beheben. Dies war nur durch unser vorausschauendes Ersatzteilmanagement möglich: Wir haben laufend gut erhaltene Komponenten aus anderen Schwimmbädern beschafft und eingebaut, um so kurzfristig und kosteneffizient reagieren zu können.“