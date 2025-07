Bürgermeister und Betreiber äußern sich auch zur Kritik des vorherigen Betreibers an der Hygiene.

Die Steinener Wasserratten dürfen hoffen: Am Mittwoch soll das Freibad wieder öffnen. Am Freitag haben das Gesundheitsamt, Bürgermeister Gunther Braun und Vertreter von Plan P die Maßnahmen zur Optimierung des Betriebs abgestimmt.

Elektrische Einspeisung

Am Freitagvormittag haben Vertreter des Gesundheitsamts (Landratsamt Lörrach), der Gemeindeverwaltung und des Badbetreibers Plan P. im Freibad das weitere Vorgehen bei der Reparatur der Freibadtechnik abgestimmt. Hergestellt werde müsse die optimale Einstellung bei der automatischen elektrischen Einspeisung bei den Chemikalien, teilte Bürgermeister Gunther Braun mit. Die Anlage funktioniert derzeit nicht richtig. „Die Chlorzufuhr in das Badewasser darf weder zu hoch noch zu niedrig sein“, sagt Braun. Bis Dienstagabend sollen die Optimierungsmaßnahmen abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten würden noch einmal Wasserproben gezogen, heißt es auf der Internetseite der Gemeinde, Geplant ist, dass das Bad ab Mittwoch wieder geöffnet ist.

Braun sagte, es gebe keinen Verdacht, dass jemand einen Schaden durch die defekte Chloranlage erlitten habe. Den Badegästen, die am Montag nicht so lange schwimmen konnten wie erhofft, wurde die Tageskarte erstattet. Entgegenkommen werde man bei Bedarf auch den Besitzern von Saisonkarten, die an den warmen Tagen in dieser Woche gerne im Freibad geschwommen wären. Wichtig ist laut Braun, dass das Bad schnellstmöglich wieder funktionsfähig ist. „In der Ferienzeit brauchen wir das Bad.“ Nicht jeder könne sich einen Urlaub leisten.

Stellungnahme zur Kritik

Bürgermeister Gunther Braun äußerte sich auch zur Kritik von der Firma Badewasser (unser Bericht gestern). Hygieneprobleme hätte es mit der Firma Badewasser auch gegeben, sagte der Rathauschef. Er fragt sich, warum Badewasser die Probleme, die jetzt aufgetaucht sind, nicht vorhergesehen hat. Er verwies darauf, dass Plan P einen Techniker im Steinener Bad beschäftigt habe.

Was der Betreiber sagt

Sascha Kleinhaus, Geschäftsführer von Plan P, weist die Kritik des vorherigen Badbetreibers zurück: „Das Schwimmbad wurde 1970 in Betrieb genommen und ist somit 55 Jahre alt. Bei einem Schwimmbad in diesem Alter ist es völlig normal, das es zu technischen Problemen und Ausfällen kommt.“ Er betont, dass Plan P ein Team aus Fachkräften für Bäderbetriebe und Rettungsschwimmenden sind. Die Firma ist verantwortlich für die Betriebs- und Wasseraufsicht, die Unterhaltsreinigung und die Kassenführung. „Wir arbeiten mit der Technik, die uns zur Verfügung gestellt wird. Reparaturen und den Einbau neuer Technik überlassen wir zertifizierten Fachleuten“, sagt Kleinhaus weiter. „Da uns weder Dokumentationen noch Wartungsprotokolle vom vorherigen Dienstleister vorliegen, ist es für uns sehr zeitaufwendig und oft gar nicht möglich die eintretenden Mängel vorausschauend zu bearbeiten. Da uns die Umstände der Vergangenheit nicht bekannt sind, möchten wir die Arbeitsweise des vorherigen Dienstleister nicht bewerten.“

Er lobte das Engagement der Gemeindeverwaltung: „Wir haben den Eindruck, dass der Bürgermeister und seine Verwaltung alles tun, um das Freibad wieder zukunftsfähig zu machen, und sind froh, dass wir mitarbeiten dürfen.“ Aber: die Sanierung des Freibads sei sehr „kleinteilig“ gewesen. Man müsse jetzt mit der vorhandenen Technik über den Sommer kommen, möglicherweise stünden nach Ende der Saison weitere Sanierungen oder Reparaturen an.

Wegen eines technischen Defekts an der Chlorgasanlage wurde das Freibad in Steinen am Montag, 30. Juni, gegen Mittag vom Landratsamt geschlossen. Das Freibad musste geräumt werden. Bürgermeister Gunther Braun war vor Ort und sprach mit den Badegästen.