Beim Brombacher Weihnachtsmarkt bildet der Gemeinschaftssinn der Lörracher Ortsteilbewohner ein zentrales Element. Das zeigt sich auch an der Beteiligung.
Beim zweitägigen Brombacher Weihnachtsmarkt herrschte am Samstag schon zum Auftakt großer Andrang. „Wir sind nicht der größte und wir sind nicht der glitzerndste Weihnachtsmarkt“, sagte Ortsvorsteherin Silke Herzog bei der Eröffnung und hob zugleich hervor, was diese zwei Tage rund um das Schlössle so besonders macht: das Heimelige, das Familiäre.