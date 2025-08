Starke „Gallier“: HBW überzeugt in Altensteig

HBW überzeugt in Altensteig

1 Zielstrebig: HBW-Kapitän Tobias Heinzelmann zieht gegen Mors-Thy Håndbold bei einem Gegenstoß durch Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer Beim S-Cup zeigt Handball-Zweitligist Balingen-Weilstetten starke Leistungen. Der „Flickenteppich“ von Trainer Matti Flohr wird Dritter.







Link kopiert



„Was wir mit unserem Flickenteppich in diesen beiden Spiel gezeigt haben, war überragend. Besonders weil wir uns die meiste Zeit über damit beschäftigt haben, wie wir die Jungs schonen und die Belastung steuern“, sagte HBW-Coach Matt Flohr, nachdem sein Team am Samstagabend nach großem Kampf sein Halbfinale gegen den Erstligisten und späteren Turniersieger Frisch Auf Göppingen mit 22:24 verloren hatte. Am Tag zuvor hatten die „Gallier“ mit dem HC Erlangen einen weiteren Erstligisten sogar bezwungen und mit einem 29:21 überrascht. „Göppingen war sicher der stärkere Gegner, deshalb ist die Leistung fast noch höher einzuschätzen“, sagte Flohr.