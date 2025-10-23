Standort-Schließung in Schopfheim: Ex-Betriebsrat widerspricht positiver Bilanz der Würth-Chefetage

Die „Ära Würth“ in Gündenhausen ist (fast) Geschichte. Der positiven Bilanz des Unternehmens steht die Kritik früherer Mitarbeiter an der Chefetage gegenüber.
Ein Mähroboter zieht einsam seine Runden um das ehemalige Würth-Areal in Gündenhausen. Ansonsten rührt sich nicht mehr viel auf dem Betriebsgelände: Wo bis vor einem Jahr noch etwa 300 Mitarbeiter tätig waren, sind nun noch zwei Handvoll Mitarbeiter damit beschäftigt, die letzten Reste der Leiterplatten-Produktion zu tilgen, die hier über Jahrzehnte hinweg beheimatet war; die Geschichte der früheren „PPE“ mitgezählt, die an diesem Standort seit Ende der 1970er Jahre residierte und 2003 von Würth Elektronik (WE) aufgekauft wurde.