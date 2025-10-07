Standort im Lus: DRK Schopfheim braucht Geld von der Stadt

Eine knappe Million Euro veranschlagt das DRK Schopfheim für Kauf und Umbau seines Domizils. Der Zuschuss der Stadt dürfte allerdings deutlich weniger üppig ausfallen als erhofft.

Seit 2020 hat der Schopfheimer Ortsverband des Roten Kreuzes sein Domizil im Lusring in Gündenhausen, aufgeschlagen – bisher allerdings nur als Mieter. Nun also bietet sich die Möglichkeit, das Gebäude gegenüber dem Toom-Baumarkt ganz zu übernehmen: „Nach langem Wunsch “ habe der Eigentümer des Gebäudes Lusring 3 dem Ortsverein die Räumlichkeiten zum Kauf angeboten, schildert der Schopfheimer DRK-Vorsitzende Simon Redling in einem Schreiben an die Stadt, und zeigt sich begeistert: Für den DRK Ortsverein sei dies „die einmalige Chance, sich dauerhaft und zukunftsoffen in Schopfheim niederzulassen.“

Das bietet die Unterkunft aktuell Die Unterkunft bietet vier Stellplätze in der Garage sowie einen überdachten Carport. Es sind Sanitäranlagen vorhanden, ebenso ein Schulungsraum, Umkleidemöglichkeiten und ein Gemeinschaftsraum.

Die direkt angrenzende Garage im Lusring 1 hat der Ortsverein bereits gekauft, als sich vor einiger Zeit die Möglichkeit bot. Hier finden sich nochmals zwei Stellplätze sowie Lagerkapazitäten für sämtliche Einsatzmaterialien; zudem wurde ein Büro für Besprechungen eingerichtet. Über einen Durchbruch wurden die beiden Gebäude zwischenzeitlich miteinander verbunden.

Unsere Empfehlung für Sie Hauptversammlung des Ortsvereins Immer mehr Notfalleinsätze fürs DRK in Schopfheim Die Helfer der Bereitschaft leisteten im vergangenen Jahr neun Prozent mehr Einsatzzeiten mit 9240 ehrenamtlich geleisteten Stunden.

Verkehrstechnisch liege der Standort im Gewerbegebiet Lus sehr günstig, geht es weiter bei der Aufzählung der Vorteile: Bundesstraße und Schopfheims Innenstadt sind schnell erreichbar. Und: Im Gewerbegebiet rund um den Lusring stören die Einsatzfahrzeuge mit ihren Sirenen und ihrem Blaulicht auch keine Anwohner.

Welche Umbauten sind geplant?

Gute Voraussetzungen also – die freilich durch einen großformatigen und kostenintensiven Umbaut noch weiter auf die Aufgaben des DRK hin optimiert werden sollen: Geschlechtergetrennte Umkleideräume sind da ebenso gefragt wie die Herstellung einer „vorschriftsmäßigen Parksituation der Einsatzfahrzeuge“ oder der Umbau des Schulungsraums: Dieser soll vergrößert und behindertengerecht ausgebaut werden – auf dass neben Erste-Hilfe-Kursen und Lehrgängen künftig auch die Seniorennachmittage hier Einzug halten können, die wegen der Barrierefreiheit und des großen Zuspruchs derzeit noch in der Fahrzeughalle stattfinden, wie Redling beschreibt.

Kostenpunkt: Eine knappe Million Euro

Dieses Szenario freilich ist nicht für umsonst zu haben: 530 000 Euro soll das DRK für Grundstück und Gebäude berappen, weitere 400 000 sind für den Umbau veranschlagt. Insgesamt rechnet das DRK für das Projekt „eigene Unterkunft“ mit Kosten von einer knappen Million Euro. An dieser Stelle nun kommt die Stadt ins Spiel: „Der DRK-Ortsverein Schopfheim hofft auf einen Zuschuss durch die Stadt Schopfheim im Umfang von 120 000 Euro“, erklärt Redling in seinem Schreiben.

Zuschuss durch die Stadt erhofft

Als Berechnungsgrundlage dient dabei der Mietkostenzuschuss von jährlich 12 000 Euro, den die Stadt dem DRK derzeit gewährt, hochgerechnet auf zehn Jahre. Dieser Zuschuss würde durch den Kauf des Gebäudes natürlich per sofort entfallen, so die Argumentation.

Als weitere Referenz für die veranschlagte Summe führt das DRK an, dass für Sportstätten sogar ein städtischer Zuschuss von 30 Prozent der Bausumme möglich sei. Da jedoch bekannt sei, dass sich die Städte und Kommunen derzeit in einer sehr schwierigen Lage befinden, habe man den erhofften Zuschuss niedriger angesetzt.

Rücklagen und Kredite

Um die Kosten zu decken, will das DRK zudem den größten Teil seiner Rücklagen und Spenden – insgesamt 300 000 Euro – in das Projekt stecken. Die dann noch immer verbleibende Finanzierungslücke will der Verein durch Kredite stemmen. Entsprechende Gespräche mit den Banken könnten indes erst final geführt werden, wenn die genaue Finanzierungshöhe feststeht, so Redling.

Stadt will Zuschuss auf 50 000 Euro reduzieren

Der nötige Kredit indes dürfte höher ausfallen, als vom DRK erhofft: Die Verwaltung jedenfalls empfiehlt dem Gemeinderat, dem DRK-Ortsverein lediglich 50 000 Euro Zuschuss zu gewähren. Man habe sich „mit der Prüfung des Antrages nicht leicht getan“, heißt es in der entsprechenden Vorlag, unter Verweis auf den Zwiespalt zwischen schwieriger kommunaler Haushaltslage einerseits und Würdigung des DRK-Ortsvereins als „wichtiger Säule in der Notfallversorgung und der ehrenamtlichen Arbeit in der Stadt“ andererseits. Ob der Gemeinderat diesen Überlegungen folgt, zeigt sich kommende Woche: Der Gemeinderat tagt am Montag, 13. Oktober, ab 18 Uhr im Rathaussaal.