Standort im Lus: DRK Schopfheim braucht Geld von der Stadt

Eine knappe Million Euro veranschlagt das DRK Schopfheim für Kauf und Umbau seines Domizils. Der Zuschuss der Stadt dürfte allerdings deutlich weniger üppig ausfallen als erhofft.
Seit 2020 hat der Schopfheimer Ortsverband des Roten Kreuzes sein Domizil im Lusring in Gündenhausen, aufgeschlagen – bisher allerdings nur als Mieter. Nun also bietet sich die Möglichkeit, das Gebäude gegenüber dem Toom-Baumarkt ganz zu übernehmen: „Nach langem Wunsch “ habe der Eigentümer des Gebäudes Lusring 3 dem Ortsverein die Räumlichkeiten zum Kauf angeboten, schildert der Schopfheimer DRK-Vorsitzende Simon Redling in einem Schreiben an die Stadt, und zeigt sich begeistert: Für den DRK Ortsverein sei dies „die einmalige Chance, sich dauerhaft und zukunftsoffen in Schopfheim niederzulassen.“