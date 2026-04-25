Städtisches Grün in Lahr: Stadt erklärt, warum Fällungen regulärer Bestandteil der Baumpflege sind

Die Stadt wurde immer wieder für Fällungen kritisiert. Das Rathaus betont, dass jede Entscheidung individuell getroffen wird und die Sicherheit der Bürger Vorrang hat.
Die Bedeutung von Stadtbäumen und Grünflächen nimmt angesichts des Klimawandels stetig zu. Die Stadt verfolgt daher laut einer Pressemitteilung konsequent das Ziel, das städtische Grün zu stärken, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig erfordert der Umgang mit dem Baumbestand demnach eine sorgfältige Abwägung zwischen Naturschutz und Verkehrssicherheit.