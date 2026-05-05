Städtische Immobilien: Gute Energienoten für die Musikstadt Trossingen

Die Stadt konnte den Strom- und Wärmeverbrauch in ihren eigenen Gebäuden senken und verbraucht immer mehr selbst erzeugten Strom, das zeigt der Energiebericht von Rebecca Bader.
Obwohl die Stadt seit Beginn des Energiemonitorings im Jahr 2019 zusätzliche Räume in Betrieb genommen hat, etwa Kindergärten, ist der Energieverbrauch zurückgegangen. Dass der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung reduziert werden konnte, nennet Rebecca Bader einen „Wahnsinns Erfolg“. 114 Kilometer Straßen und Gehwege werden durch die Leuchten erhellt, seit 2023 sind sie alle auf LED umgestellt.