Stadtwerke Trossingen: Ein Luxus, der selbstverständlich geworden ist

Zum Jubiläum des ZVB veranstalten die Stadtwerke Trossingen am 23. November einen Wintermarkt und gewähren einen seltenen Einblick in die Hochbehälter in Weigheim.

Der Zweckverband Baarwasserversorgung (ZVB) feiert sein Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen mit einem kleinen Wintermarkt vor der Kulisse des Hochbehälters in Weigheim. In diesem Zusammenhang erläutert der Geschäftsführer der Stadtwerke Trossingen, Karsten Kühn, welchen Stellenwert das Trinkwasser in der Gesellschaft hat und worauf die Besucher des Wintermarkts sich freuen dürfen.

Der ZVB sei gegründet worden, um gemeinsam die Trinkwasserversorgung in der Region sicherzustellen, erklärt Kühn. Acht Mitgliedsgemeinden – Trossingen, Schura, Durchhausen, Gunningen, Weigheim, Tuningen, Talheim und Seitingen-Oberflacht – bilden den Zweckverband Baarwasserversorgung und versorgen durch die Bündelung ihrer Ressourcen rund 28 100 Einwohner mit jährlich etwa 1,35 Millionen Kubikmetern Trinkwasser über ein Leitungsnetz von circa 30 Kilometer Länge.

Der größte Teil des Trinkwassers käme dabei vom Bodensee und ein weiterer, geringerer Teil von den Keckquellen, meint der Geschäftsführer. Das Trinkwasser, das täglich in Häusern und Wohnungen der Region ankomme, zähle dabei zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln in Deutschland, so Kühn.

Sauberes Trinkwasser aus jedem Hahn

Dass sauberes und vor allem trinkbares Wasser mit einer einfachen Handbewegung aus jedem Hahn fließe, sei schon zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Dieser „Luxus“ sollte nicht in Vergessenheit geraten, stellt Kühn fest. „Denn das gibt es nicht überall auf der Welt.“

Der Hochbehälter in Weigheim versorgt die umliegenden Gemeinden mit Trinkwasser. Foto: Achim Korherr/Stadtwerke Trossingen

Auch die Arbeit, die hinter der Trinkwasserversorgung stecke, rücke in den Hintergrund, meint er. Zum Jubiläum sollen daher neben der Geschichte des Verbandes ebenfalls die Anstrengungen der Mitarbeiter der Stadtwerke und des Zweckverbands Baarwasserversorgung gewürdigt werden, die mit Überzeugung und Herzblut „365 Tage im Jahr“ für die Trinkwasserversorgung der Gemeinden sorgen, erklärt der Geschäftsführer der Stadtwerke Trossingen.

Öffnung der Türen zu den Hochbehältern

Zu diesem besonderen Anlass öffnen die Stadtwerke die Türen zu den Hochbehältern für die Öffentlichkeit. Besucher und Interessierte sollen so einen Blick hinter die Kulissen der regionalen Trinkwasserversorgung werfen können und „den riesigen Topf voll Wasser“ einmal von innen sehen, meint Kühn augenzwinkernd.

Und zu so einem Jubiläum gehöre auch ein passendes Rahmenprogramm – der Wintermarkt. Mit der Unterstützung von Vereinen aus der Region habe man ein Angebot mit verschiedenen Verkaufsständen und einem Kinderprogramm geplant, erläutert er – im Hintergrund der festlich beleuchteten Hochwasserbehälter.

Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen des ZVB

Wintermarkt

Neben Einblicken in die Trinkwasserversorgung können Besucher von 13 bis 17 Uhr vor der Kulisse des Hochbehälters in Weigheim den kleinen Wintermarkt genießen.