Stadtwerke Trossingen: Ein Luxus, der selbstverständlich geworden ist

Zum Jubiläum des ZVB veranstalten die Stadtwerke Trossingen am 23. November einen Wintermarkt und gewähren einen seltenen Einblick in die Hochbehälter in Weigheim.
Der Zweckverband Baarwasserversorgung (ZVB) feiert sein Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen mit einem kleinen Wintermarkt vor der Kulisse des Hochbehälters in Weigheim. In diesem Zusammenhang erläutert der Geschäftsführer der Stadtwerke Trossingen, Karsten Kühn, welchen Stellenwert das Trinkwasser in der Gesellschaft hat und worauf die Besucher des Wintermarkts sich freuen dürfen.