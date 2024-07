Stadtwerke Altensteig: Holzbauarbeiten dauern nur zehn Tage

1 Architekt Frieder Großmann (von links) Innenarchitekt Stefan Kirn, Bürgermeister Gerhard Feeß, Betriebsleiter Günther Garbe (mit Ehefrau), Pfarrer Klaus-Peter Lüdke und Zimmermeister Markus Deuschle freuen sich über den Baufortschritt. Foto: Manfred Köncke

Der Anbau der Altensteiger Stadtwerke hat eine wichtige Wegmarke erreicht: Jetzt wurde Richtfest gefeiert. Mit der Fertigstellung wird für Sommer 2025 gerechnet. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 4,7 Millionen Euro.









Der Anbau werde nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in modernen Räumen sorgen, sondern den Zugang für Kunden erheblich erleichtern, erklärte Betriebsleiter Günther Garbe in seiner Ansprache. Bisher sind die Büros nur über einen steilen Treppenaufgang zugänglich, was für Menschen mit körperlichen Behinderungen beschwerlich sei.