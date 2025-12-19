Stadtteilpokalturnier Horb: Mehr Teams und ein extra Spieltag – So sieht das Programm aus

Das Horber Stadtteilpokalturnier startet am 27. Dezember. An sieben Tagen wird in der Hohenberghalle vom Jugendfußball bis hin zum Seniorenfußball ein buntes Programm geboten.

Für das Aktiventurnier, das an sechs der sieben Turniertagen stattfindet, haben sich 16 Mannschaften angemeldet. Eingeteilt in zwei Gruppen suchen die Teams ihren Sieger. Die Hauptrunde wird vom 27. bis 29. Dezember und 2. und 3. Januar ausgespielt. Start ist jeweils um 18 Uhr beziehungsweise am 2. Januar um 18.15 Uhr. Der Finaltag ist am 4. Januar.

Mit dabei sind in Gruppe A: SGM Rexingen/Dettingen/Betra, FC Horb 2, SG Altheim/Grünmettstetten 1, SG Talheim, SGM Bildechingen/Nordstetten 2, SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee 1, SV Wachendorf, SV Vollmaringen.

Gruppe B: SGM Bildechingen/Nordstetten 1, SG Altheim/Grünmettstetten 2, FC Horb 1, SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee 2, SGM Dettlingen-Bittelbronn/Dießen, SG Felldorf-Bierlingen, SGM Göttelfingen/Baisingen, VfL Hochdorf.

Turnierfavorit ist neben dem Vorjahressieger und Bezirksligist SG Felldorf-Bierlingen auch deren Ligakonkurrent und Seriensieger SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee.

Der große Finaltag am 4. Januar wurde vom Ausrichter FC Grünmettstetten etwas anders aufgezogen. „Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen wollten wir den Finaltag spannender gestalten. Außerdem wollten wir, dass die Teams nach der Zwischenrunde nicht direkt ausscheiden, sondern länger die Chance haben, sich für die Endspiele zu qualifizieren“, sagt FC Grünmettstettens Abteilungsleiter Benjamin Bischof. Dieser freut sich, dass man in diesem Jahr wieder mehr Mannschaften beim Turnier hat und deshalb den 27. Dezember als weiteren Turniertag zurückholen konnte.

Erneut auch ein Frauenturnier

Seit dem Stadtteilpokalturnier 2024/25 gibt es zudem ein Frauenturnier. „Auch das haben wir in diesem Jahr wieder integrieren können. Somit haben wir mit Jugend, Frauen, Aktiven und AH eine große Vielfalt an allen Tagen“, sagt Bischof. Das Frauenturnier findet am 3. Januar statt und ist teilweise in die Spiele der Herren integriert.

Im Rahmen des Finaltags am 4. Januar, der um 18 Uhr beginnt, wird es wieder ein Einlagespiel der Lebenshilfe geben. Tags darauf findet der große Abschlussabend mit Siegerehrung und dem Partyabend unter dem Motto „Horb feiert 2.0 – All Mixed Up“ statt. Auflegen werden DJ Wayne und DJ Seamless (bekannt aus dem Kraftwerk Rottweil) ab 21 Uhr.

Ü40 spielt am 30. Dezember

Neben dem Aktiventurnier finden an sechs Spieltagen auch Jugendturniere statt. Von den Bambini bis zur B-Jugend.

Erneut werden im Rahmen des Stadtteilpokalturniers auch die Ü40 Bezirksmeisterschaften ausgetragen. Für den 30. Dezember haben sich hierfür zehn AH-Mannschaften gemeldet. Mit dabei sind in Gruppe A: SV Vollmaringen, TSF Dornhan, Spvgg Freudenstadt, TuS Betra, SGM Rexingen/Dettingen. Gruppe B: SG Altheim-Grünmettstetten/Dettlingen-Bittelbronn/Dießen, Spvgg Freudenstadt 2, ASV Nordstetten, SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee, SV Glatten.

Los geht die Ü40 Meisterschaft um 17.30 Uhr. Die Finalspiele starten ab 21.20 Uhr.

Während des Turniers gibt es in den Pausen erneut ein Rahmenprogramm, organisiert von der Firma Kipp. Hier stellen verschiedene Athletinnen und Athleten ihren Sport vor. Neben Bogenschießen gibt es auch Breaking (Olympische Tanzform), Freestyle- und Rock’n’Roll-Aufritte. Außerdem ein Bierfassschießen.

Im Rahmen des F-Jugend-Turniers am 29. Dezember schaut von 11 bis 12 Uhr das „Fritzle“ vom VfB Stuttgart in der Hohenberghalle vorbei.

Übersicht Jugendturniere

27. Dezember: B-Jugend ab 10.30 Uhr, Finalspiele ab 14.54 Uhr.

28. Dezember: Bambini ab 10.30 bis circa 17 Uhr.

29. Dezember: F-Jugend (Vormittag) ab 8.45 Uhr, Finalspiele ab 13.45 Uhr; F-Jugend (Nachmittag) ab 13.40 Uhr, Finalspiele ab 16.55 Uhr.

30. Dezember: D-Junioren ab 10 Uhr, Finalspiele ab 15.12 Uhr.

2. Januar: E-Jugend (Vormittag) ab 9 Uhr, Finalspiele ab 12.13 Uhr; E-Jugend (Nachmittag) ab 12.45 Uhr, Finalspiele ab 16.47 Uhr.

3. Januar: C-Junioren ab 10 Uhr, Finalspiele ab 13.58 Uhr.