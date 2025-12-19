Stadtteilpokalturnier Horb: Mehr Teams und ein extra Spieltag – So sieht das Programm aus

Das Horber Stadtteilpokalturnier startet am 27. Dezember. An sieben Tagen wird in der Hohenberghalle vom Jugendfußball bis hin zum Seniorenfußball ein buntes Programm geboten.
Für das Aktiventurnier, das an sechs der sieben Turniertagen stattfindet, haben sich 16 Mannschaften angemeldet. Eingeteilt in zwei Gruppen suchen die Teams ihren Sieger. Die Hauptrunde wird vom 27. bis 29. Dezember und 2. und 3. Januar ausgespielt. Start ist jeweils um 18 Uhr beziehungsweise am 2. Januar um 18.15 Uhr. Der Finaltag ist am 4. Januar.