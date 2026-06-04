Stadtseniorenrat Schopfheim: Einsatz für das Wohl der Schopfheimer Senioren

Der Schopfheimer Seniorenrat hat sich zum letzten Mal getroffen. Ab Juli geht das Gremium im Schopfheimer Senioren- und Behindertenbeirat auf.
Hannes Schneider als Sprecher des Seniorenrates begrüßte rund 15 Gäste in der „Pflege - Sozialstation“ zur mutmaßlich letzten offiziellen Sitzung, zumindest in der bisherigen Form. Er übergab das Wort zunächst an Silke Weiß als Beauftragte der Stadtverwaltung für Rente, Soziales und Wohnungsbindung. Der Rat fusioniert nunmehr zum Senioren- und Behindertenrat, der bei der konstituierenden Sitzung am 6. Juli seine Arbeit aufnehmen wird. Vorangegangen war die Annahme und der Beschluss einer Satzung durch den Gemeinderat.