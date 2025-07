Stadtradeln in Altensteig: 16.500 Kilometer auf dem Fahrrad unterwegs

1 Die Altensteiger sind fleißig geradelt. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa Die Stadtradelaktion ist beendet. Die Altensteiger sind zusammen einmal die Entfernung bis Australien geradelt. Welche Teams an der Spitze liegen.







Die Stadtradelaktion ist vorüber. Dabei ging es darum, in Teams möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen – und dabei natürlich auch viele Kilometer. Auch in Altensteig haben die Teilnehmer ordentlich Kilometer zusammenbekommen. 76 Altensteiger haben an der Aktion ihre Kilometerstände gemeldet und zusammen 16.800 Kilometer zurückgelegt. Das ist etwa so weit wie Sydney in Australien. Dabei sind sie 1270 Wege mit dem Fahrrad gefahren.