Stadtmusik in Villingen: Chefdirigent Thomas Scheiflinger schätzt Brauchtum und Rituale

Seit Jahresbeginn ist er Stadtmusikdirektor bei der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen. Thomas Scheiflinger sieht sich als „Vermittler der Musik“.
Der gebürtige Österreicher ist ein Macher. Thomas Scheiflinger ist nicht nur Chefdirigent mit allen musikalischen und verwaltungstechnischen Aufgaben sowie Leiter der Bläserschule in Villingen. Er tourt zusätzlich als Gastdirigent und Ausbilder durch die Lande und beendet in den nächsten Monaten in Oldenburg seinen zweiten Masterstudiengang in Bildungs- und Wissenschaftsmanagement mit dem Schwerpunkt Führung und Leitung von Kulturinstitutionen und Organisationspsychologie, den er in den vergangenen Jahren nebenberuflich absolvierte.