Stadtkirche Balingen: So geht die Orgel Plus Konzertreihe zu Ende

Wolfgang Ehni und Dietrich Schöller-Manno spielten zum Abschluss der diesjährigen Reihe „Orgel plus“ in der Stadtkirche gemeinsam.
Sie sind zwei prägende Persönlichkeiten im Musikleben von Balingen: Kirchenmusikdirektor Wolfgang Ehni auf dem Gebiet der Kirchenmusik und Dietrich Schöller-Manno samt Familie mit Sinfoniekonzerten, Kammermusik und sogar mit der Eigenproduktion anspruchsvoller Opern. Und sie können es miteinander. Sie haben Spaß daran, auch gemeinsam zu musizieren. Zu konzertieren statt zu konkurrieren.