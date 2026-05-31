Stadtführung in Kandern: Zeitreise mit „em Hafner Luis“

1 Monika Luise Haller als „Hafner Luis“ Foto: Sabine Arnold Monika Luise Haller bietet eine Erlebnisführung durch die Brezel- und Töpferstadt Kandern an.







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Geschichte und Geschichten aus Kandern sowie eine Zeitreise mit „em Hafner Luis“ , bietet eine Erlebnisstadtführung in der Brezel- und Töpferstadt. Diese findet am Samstag, 6. Juni, ab 16 Uhr statt. Treffpunkt ist am Blumenplatz Kandern am Durchgang zur Kander und dem Rathaus. Die Chronistin und Erzählerin Monika Luise Haller führt als Hafner Luis durch die Geschichte der Stadt Kandern. Bewohner, Häuser, Gegenstände werden lebendig und erzählen Geschichten von Damals und Heute. Zum Abschluss der Führung erwartet die Teilnehmer ein kleiner Umtrunk am Heimat- und Keramikmuseum Kandern, dazu gibt es die berühmtem Mayka-Brezeln. Die Führung dauert zirka anderthalb Stunden und kostet für Erwachsene acht Euro beziehungsweise sieben Euro mit Gästekarte. Schüler und Studenten zahlen 3,50 Euro. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) kostet 16 Euro.