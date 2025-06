Stabhochsprung: Das sind die Top-Favoriten auf dem Neubualcher Marktplatz

1 Der ehemalige Sindelfinger Marec Metzger ist der Favorit beim Stabhochsprungmeeting des TV Oberhaugstett auf dem Neubulacher Marktplatz. Foto: Eibner-Pressefoto/Stefan Mayer Beim Stabhochsprung-Meeting des TV Oberhaugstett werden Höhen von über fünf Metern erwartet.







Der prominente Dauergast beim Stabhochsprung-Meeting des TV Oberhaugstett wird auf dem Neubulacher Marktplatz keinen Anlauf nehmen: Anjuli Knäsche (31), die seit 2024 für den VfB Stuttgart startet, hat verletzungsbedingt abgesagt. „Sie will es nicht riskieren. Dafür haben wir natürlich Verständnis“, sagt Albrecht Luz vom TV Oberhaugstett. Die deutsche Meisterin von 2022, 2023 und 2024, die vergangenes Jahr an den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen hatte, wird aber in ihrer Funktion als Nachwuchstrainerin der LG Leinfelden-Echterdingen vor Ort sein.