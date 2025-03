Die Schmierereien in Bad Herrenalb gehen weiter. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, wurden die jüngsten Graffitis mittlerweile ebenfalls angezeigt.

Der Polizeiposten Bad Herrenalb habe die Ermittlungen hierzu aufgenommen. „Mit aktuellem Stand sind bei uns für den Bereich „Im Kloster“ vier Fälle im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen durch Graffiti/Schmierereien registriert worden“, so Silas Lindörfer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums.

Ermittlungen laufen

Unter anderem ist auf den Garagen „No Lives matter“ (deutsch: Kein Leben zählt; unter anderem der Titel eines Liedes der amerikanischen Rap-Metal-Band Body Count), „Evil has no limit“ (deutsch: Das Böse kennt keine Grenze; ebenfalls unter anderem der Titel eines Lieds von Lorne Balfe) oder auch „Kill all mundane“ (deutsch etwa: Tötet alles Alltägliche oder Banale) zu lesen, auch ein angedeutetes Hakenkreuz ist zu sehen. „Die Bedeutung der Schmierereien ist weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen. Darüber hinaus wurde der Staatsschutz über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt“, so Lindörfer weiter. Auch die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens sei derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Auf die Frage, was die Polizei tun kann, um die Täter zu ermitteln, antwortet Lindörfer eher ausweichend: „Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir keine Details zu den Ermittlungen nennen. Der Polizeiposten Bad Herrenalb führt die Ermittlungen und berücksichtigt den Bereich im Rahmen der Streifentätigkeit.“