Staatliche Feintechnikschule Schwenningen: Wie mit Donald Trump umgehen?

1 Was ist von der Zollpolitik des US-Präsidenten Trump zu halten? Festrednerin Martina Merz wusste Antworten. Foto: Cornelia Hellweg

Wie soll man mit der Zollpolitik von US-Präsident Trump umgehen? Eine Antwort darauf von Wirtschaftsexpertin Martina Merz beim Jubiläumsfestakt in der Staatlichen Feintechnikschule Schwenningen.









Nach ihrem Abitur am Technischen Gymnasium in Schwenningen legte Martina eine beeindruckende Karriere hin, die Stationen bei Weltunternehmen wie Bosch, Thyssen-Krupp, Siemens oder Volvo beinhaltete. Nach ihrer Festrede zum Jubiläum 125 Jahre Staatliche Feintechnikschule richtete der Schulleiter und ehemalige Klassenkamerad Thomas Ettwein zwei ganz aktuelle Fragen an sie – die auch hiesige Unternehmen betreffen.