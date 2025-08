St. Josefhaus Herten feiert: Ein Rekordjahrgang in Herten verabschiedet

1 Stolzer Moment: 89 Absolventen der Theresia-Scherer-Schule feiern ihren Abschluss. Foto: St. Josefshaus 89 Absolventen der Theresia-Scherer-Schule in Rheinfelden-Herten haben ihre Zeugnisse erhalten. Die Bedeutung wurde beim Abschluss deutlich.







Die Theresia-Scherer-Schule hat jetzt den größten Abschlussjahrgang ihrer Geschichte gefeiert. In der komplett gefüllten Halle des St. Josefshauses wurden die Absolventen aus den Bereichen Heilerziehungspflege, Heilerziehungsassistenz, Altenpflegehilfe und generalistischer Pflegeausbildung feierlich verabschiedet. Die Feier begann mit einem Gottesdienst unter dem Motto „Thank you for traveling…“, gestaltet vom Mittelkurs der Heilerziehungspflege und Pastoralreferent Matthias Wößner.