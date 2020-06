St. Georgen Corona-Krise: Mehr Ertrinkungsfälle befürchtet

Hohe Auflagen für Übungstauchgänge

Ein weiterer Punkt ist, dass seit März kein Training und keine Übungstauchgänge der Rettungstaucher mehr stattfanden. Die wären zwar möglich, sind aber mit sehr hohen Auflagen verbunden. Nach jedem Training müssten die komplette Ausrüstung und das Einsatzfahrzeug desinfiziert werden. Ganz aufgeben wollten die Aktiven das Training aber nicht, und so waren sie zumindest privat unterwegs, um nicht unter die Regelungen für die DLRG zu fallen.

Kosten entstehen für die Gruppe, auch wenn kein Training stattfindet. So muss in diesem Jahr Einsatzgerät für 13.000 Euro überholt werden. Dafür gebe es genaue Zeitvorgaben, daran komme man nicht vorbei, so Racke. Auch der Kauf von Desinfektionsmitteln sei ein Kostenfaktor.

In die Krise komme der Verein deswegen aber nicht, ist sich Racke sicher. Angst vor einer großen Austrittswelle seitens der Mitglieder hat er nicht.

Gewässer birgen oft Gefahren

Weitaus mehr Sorge bereitet dem Vorsitzenden, dass es in diesem Jahr zu mehr Ertrinkungsfällen kommen könnte. Ein Grund dafür ist die ohnehin stattfindende Schließung von Bädern seitens Kommunen. Jedes Jahr gebe es in Deutschland 100 bis 200 Bäder weniger. Dazu kommt nun, dass viele Bäder noch zu sind, beziehungsweise weniger Gäste als regulär aufnehmen dürfen. Das führt laut Racke zu mehr Schwimmern an unkontrollierten Seen und Flüssen. Schwimmen sei dort zwar nicht verboten, die Gewässer böten aber ein großes Gefahrenpotenzial. Schwimmer könnten durch von Schiffen verursachte oder natürliche Strudel unter Wasser, in Schiffsschrauben oder unter Bootskörper gezogen werden. Bei Steilufern sei es zudem kaum möglich, aus dem Wasser zu kommen.

Ein weiteres, großes Problem sei in den vergangenen Jahren gewesen, dass viele Leute aus arabischen Ländern die Verhältnisse hiesiger Gewässer überhaupt nicht einschätzen konnten.

Umso wichtiger ist, dass Racke die Rettungstaucher der Ortsgruppe für Einsätze gut gerüstet sieht. Desinfektionsmittel seien vorhanden, ebenso unterschiedliche Masken, deren Verwendung während der Anfahrt oder beim Einsatz geregelt sei. Vom Landratsamt habe man drei Garnituren Schutzkleidung bekommen. Tatsächlich nutzen musste man die bisher noch nicht. Tätig waren Mitglieder bis dato nur bei einem Materialtransport für eine Fieberambulanz im Zuge von Corona.